Evde kumar oynayan 6 kişiye 31 bin 50 lira para cezası
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Evde kumar oynayan 6 kişiye 31 bin 50 lira para cezası

16.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:56
Evde kumar oynayan 6 kişiye 31 bin 50 lira para cezası

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 6 kişiye 31 bin 50 lira para cezası verildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 6 kişiye 31 bin 50 lira para cezası verildi.

Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede bir konutta kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Evde kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, toplam 31 bin 50 lira para cezası uyguladı. Bu kişiler hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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