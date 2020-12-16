Evde kumar oynayan 6 kişiye 31 bin 50 lira para cezası

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 6 kişiye 31 bin 50 lira para cezası verildi.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 6 kişiye 31 bin 50 lira para cezası verildi.

Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede bir konutta kumar oynatıldığı ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Evde kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, toplam 31 bin 50 lira para cezası uyguladı. Bu kişiler hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya