Evde kumar oynayan 14 kişiye 60 bin lira ceza BARTIN'ın Amasra ilçesinde evde kumar oynayan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten 60 bin 25 lira ceza kesildi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde evde kumar oynayan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten 60 bin 25 lira ceza kesildi.

Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyündeki bir evde kumar oynandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Ş.Ö'nün evine baskın yaptı. Evde kumar oynayan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten 60 bin 25 lira ceza kesilirken, iskambil kağıtları ve 300 TL paraya el konuldu. Ev sahibi Ş.Ö hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA