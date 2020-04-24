Evde kumar oynayan 13 kişiye, 41 bin lira ceza
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Emniyet Müdürlüğü, Emirdağ, Güncel, Haber

Evde kumar oynayan 13 kişiye, 41 bin lira ceza

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde bir evde kumar oynayan 13 kişiye, toplam 41 bin 342 lira para cezası uygulandı.

24.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:11
Evde kumar oynayan 13 kişiye, 41 bin lira ceza

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde bir evde kumar oynayan 13 kişiye, toplam 41 bin 342 lira para cezası uygulandı.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Arabacılar Sokak'taki bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında, plastik çöp kovasının alt kısmına gizlenmiş, kumar oynamakta kullanılan malzemelerin yanı sıra çok sayıda alkol şişesi, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan ev sahipleri C.A. ile A.H. hakkında adli işlem yapıldı. Evde bulunan 13 kişiye ise Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği toplam 41 bin 342 lira idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

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