Evde kumar oynayan 11 kişiye toplam 34 bin lira ceza EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, toplam 34 bin 980 TL ceza verildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, bir evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, toplam 34 bin 980 TL ceza verildi. Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Koru Sokak üzerindeki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 11 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Evde bulunan iskambil kağıtları ile 500 liraya el konuldu. 11 kişiye 'kumar oynamak' ve 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 34 bin 980 TL ceza kesildi. Ev sahibi Ü.K. hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. 11 kişiye 'kumar oynamak' ve 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 34 bin 980 TL ceza kesildi. Ev sahibi Ü.K. hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

- Keşanedirne - Keşanedirne Kaynak: DHA