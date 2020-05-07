Evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye, 15 bin 750 lira ceza

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye, 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye, 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tabakhane Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, M.E.S., H.E., A.T., R.B. ve H.E.'yi kumar oynarken yakaladı. 5 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA