Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 52 bin lira ceza
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Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 52 bin lira ceza

02.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:58
Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 52 bin lira ceza

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde bir eve yapılan baskında 11 kişi kumar oynarken yakalandı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde bir eve yapılan baskında 11 kişi kumar oynarken yakalandı. Toplam 52 bin 437 lira ceza kesilen 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Akyar Mahallesi'ndeki tek katlı eve operasyon düzenledi. Evde 11 kişi kumar oynarken yakalandı. Kumar masasında ise 6 bin 460 lira ile 26 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynayan Ş.A., E.Y., M.A.K., S.Y., O.Ş.D., O.A., M.D., M.A., N.K., A.T., M.O.'ya Kabahatler Kanunu'na muhalefetten bin 225'şer lira olmak üzere toplam 13 bin 475 lira, sosyal mesafeye uymadıkları için 3 bin 150'şer liradan toplam 34 bin 650 lira, emre aykırı davranıştan da 392'şer liradan toplam 4 bin 312 lira ceza kesildi.

Toplam 52 bin 437 lira ceza yazılan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

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Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 52 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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