Evde kumar oynamanın bedeli ağır oldu
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Evde kumar oynamanın bedeli ağır oldu

22.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:45
Evde kumar oynamanın bedeli ağır oldu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve jandarma ekiplerince baskın düzenlenen baskında 25 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 86 bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kumarhaneye çevrilen eve jandarma ekiplerince baskın düzenlenen baskında 25 şahsa kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 86 bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Sumbas ilçesinde bir evde kumar oynatıldığı bilgisini aldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucunda eve operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında içeriye giren ekipler 25 şahsı kumar oynarken suçüstü yakaladı. Şahıslara kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden toplamda 86 bin 725 lira idari para cezası uygulandı.

Delil niteliği taşıyan iskambil kağıtları, defter ve paralara el konulurken ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Evde kumar oynamanın bedeli ağır oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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