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'Evde Koşu' etkinliği başlıyor

Spor İstanbul'un evde kalarak sosyal izolasyonu sağlayanlar için sunduğu yeni etkinliği 'Evde Koşu' bugün başlıyor.

'Evde Koşu' etkinliği başlıyor
27.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:41

Spor İstanbul'un evde kalarak sosyal izolasyonu sağlayanlar için sunduğu yeni etkinliği 'Evde Koşu' bugün başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Spor İstanbul, hizmet verdiği tesislerinin kapanması ve spor organizasyonlarının ertelenmesi nedeniyle etkinliklerini sosyal medya ve dijital kanallar aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Sporun farklı branşlarına ilgi duyan kitlelere sunmak amacıyla her hafta farklı bir aktiviteyi, dijital platformlar aracılığıyla paylaşıyor. Bu kapsamda 'Evde Koşu' etkinliği, bugün başlıyor.

Etkinlik ile ilgili konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur, "Hafta içi her gün saat 11.00'de canlı yayın da bir arada evde egzersiz yapıyoruz. Perşembe günleri bu canlı yayını milli sporcularımızla yapmamız bu projeye daha da anlam katıyor. Milli sporcunun enerjisi ve deneyimi size geçiyor. İlgili branş ve sporcu hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Sunulan birçok hizmetin ardından bir koşu tutkunu olarak beni de çok heyecanlandıran 'Evde Koşu' projesi eminim tüm koşu etkinliklerimize katılan herkesi de en az benim kadar heyecanlandıracaktır. Herkesi hedefini seçip koşuya katılmaya davet ediyorum" dedi.

Katılımcılar, 'Evde Koşu' etkinliğine 'istanbulukosuyorum' web sitesi üzerinden ücretsiz kayıt işlemi gerçekleştirecek. Etkinlikte, dileyenlerin koşarak veya yürüyerek uygulama içerisinde kilometre biriktirmesi gerekecek. Hedefini tamamlayan koşucular, site üzerinden kayıtlı yarış bilgilerini girerek e-sertifikalarını indirebilecek. Koşusunu tamamlayan koşucuların kayıtlı e-posta adreslerine, sponsorların sunduğu indirim kodları da gönderilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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