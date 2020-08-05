Evde korona virüs testi İstanbul'da başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evde korona virüs testi İstanbul'da başladı

Korona virüs testi yaptırmak isteyip de hastaneye ya da sağlık kuruluşuna gitmekten çekinenler artık testi evde ya da iş yerlerinde yaptırabilecek.

Evde korona virüs testi İstanbul'da başladı
05.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:46

Korona virüs testi yaptırmak isteyip de hastaneye ya da sağlık kuruluşuna gitmekten çekinenler artık testi evde ya da iş yerlerinde yaptırabilecek.

Covid-19 hastalığının belirlenmesinde antikor testleri kullanılmaya başlandı. ELISA yöntemiyle bakılan IgM ve IgG antikorları ölçümleri ile hastalık ile ilgili bilgi edinilebiliyor. Testlerin doğruluk oranı ise yüzde 99'un üzerinde. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuarın uzman sağlık ekipleri evde koronavirüs testi yaptırmak isteyen vatandaşların evine gidiyor. Evde kan örneği alınan kişinin IgM ve IgG antikorlarına bakılıyor. Bu sayede kişinin hem koronavirüs olup olmadığı hem de daha önce bu hastalığı geçirip geçirmediği ortaya çıkıyor.

Özellikle Kurban Bayramı tatili sırasında tatil beldelerinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edildiğine dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Dr. Yıldıray Tanrıver bu anlamda testler birlikte daha rahat olunacağını ifade ederek, "Özellikle bayramda tatil beldelerinde fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyumda sıkıntılar yaşandığını hepimiz gözlemledik. Tatil dönüşünde hem kendimizi hem de çevremizdekileri korumak ve riskimizi bilerek önlemlerimizi almak için test yaptırılması çok daha önemli bir hale geldi" açıklamasında bulundu.

KAN ALIMI İŞLEMİ İLE SONUÇLAR 24 SAAT İÇERİSİNDE ÇIKIYOR

Aynı zamanda yapılan koronavirüs testi için de bilgilendirmelerde bulunan Dr. Yıldıray Tanrıver şu şekilde devam etti;

"Covid-19 enfeksiyonuna karşı oluşan IgM antikorlarını saptamak için yapılan serolojik test sonucu olarak pozitif elde edilmesi, kişinin yakın zamanda virüs ile karşılaştığını gösterir. Yapılan testte IgG antikorlarının pozitif saptanması, Covid-19'a maruz kalındığını göstermektedir. Bu antikorun pozitif seviyelere ulaşması genellikle ilk belirtiler başladıktan sonraki 10 gün içerisinde gerçekleşir. Kişinin virüse karşı bağışıklık sistemi ile yanıt vermesinin anlaşılmasının göstergesi IgG antikorunun pozitif yanıt vermesidir. Özellikle hastalığı asemptomatik olarak geçirmiş kişilerin belirlenmesinde bu sonuç daha da önemli bir hal almaktadır.

"Antikor testleri kişilerden kan alımı ile gerçekleştirilir. Kan alımı için herhangi bir sağlık merkezine başvurulmasına gerek yoktur. Konusunda uzman personeller tam koruyucu donanımlar ile evinize ya da işyerinize gelerek kısa süre içerisinde kan alım işlemini gerçekleştirmekte ve sonuçlar en geç 24 saat içerisinde iletilmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti 3. Sayfa
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Magazin
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı
Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi
Beşiktaş, tepki toplayan Iker Casillas paylaşımını sildi
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Galatasaray, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, eski yıldızı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Şeyma Subaşı Orhan Gencebay
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Evde korona virüs testi İstanbul'da başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 15:17:15. #1.14#
title