Evde kişiselleştirilmiş çalışma alanları oluşturmak için öneriler Koçtaş'ta
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Evde kişiselleştirilmiş çalışma alanları oluşturmak için öneriler Koçtaş'ta

15.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:09
Evde kişiselleştirilmiş çalışma alanları oluşturmak için öneriler Koçtaş'ta

Koçtaş, evlerinin bir kısmını ofise dönüştürme ihtiyacı duyanlara, daha verimli bir çalışma alanı oluşturmak için öneriler ve bu önerileri hayata geçirebilecekleri ürünler sunuyor.

Koçtaş, evlerinin bir kısmını ofise dönüştürme ihtiyacı duyanlara, daha verimli bir çalışma alanı oluşturmak için öneriler ve bu önerileri hayata geçirebilecekleri ürünler sunuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, evden çalışma modeline geçenlerin daha verimli çalışma alanları oluşturmalarına yardımcı oluyor. Evlerinde çalışma odası olanlar için alanı en verimli şekilde kullanmanın püf noktaları ile çalışma odası olmayanlar için oturma odası, yatak odası gibi noktalarda nasıl kişisel çalışma alanı oluşturacağı ile ilgili tüm çözüm önerileri ve ürünler Koçtaş'ta müşterilerini bekliyor.

Öncelikli olarak en verimli çalışma alanını oluşturmak için evin hangi noktasının kullanılacağına karar vermek gerekiyor. Alana ve kullanım ihtiyacına uygun çalışma masası ve konforlu bir sandalye seçimi yapılabilir. Çalışma masası için yeterli alanı bulunmayanlar katlanır masa seçeneklerini de inceleyebilir. Koçtaş uzmanları, çalışma masalarının gün ışığından faydalanılacak şekilde konumlandırılmasını ve gerekli durumlarda ise masa aydınlatmalarının kullanılmasını tavsiye ediyor.

Masanın ve sandalyenin yerleştirileceği alana karar verildikten sonra kumaş perde, katlanabilir kapı, ahşap panel gibi seperatör olarak kullanılabilecek ürünlerle alanlar bölünebilir. Koçtaş uzmanları, çalışırken kendilerini tamamen izole etme ihtiyacı duyanların özellikle katlanır kapı ve kumaş perdeyi tercih etmelerini öneriyor.

Çalışma alanlarını kendi zevklerine göre dekore etmek isteyenler Koçtaş'ta yer alan dekoratif objeler, çiçekler, saksılar ve depolama ürünlerini de inceleyebiliyor. Evlerde en verimli çalışma alanları için tüm ihtiyaçlar ve çözüm önerileri Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasında müşterilerini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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