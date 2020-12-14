Evde kına gecesi yapan yabancı uyruklulara ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Evde kına gecesi yapan yabancı uyruklulara ceza

14.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:56
Evde kına gecesi yapan yabancı uyruklulara ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde koronu virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen evde kına gecesi düzenleyen yabancı uyruklu kişilere para cezası uygulandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde koronu virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen evde kına gecesi düzenleyen yabancı uyruklu kişilere para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığının 'korona virüs tedbirleri' konulu genelgesi kapsamında yasak olmasına rağmen Büyükcami Mahallesi Hatipler Sokak'ta bulunan bir aparmanın üst katında kına gecesi yapıldığı ve yeni tip korona virüsü tedbirlerine uyulmadığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliği ve sivil ekiplerce ihbar yapılan adrese baskın düzenlendi. Evde bulunan şahıslar kına gecesi yapmadıklarını, 'söz kesme merasimi' düzenlediklerini söyledi. Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymadıkları gerekçesiyle evde bulunanlara idari para ceza uyguladı.

(İHA)

Evde kına gecesi yapan yabancı uyruklulara ceza
Evde kına gecesi yapan yabancı uyruklulara ceza
Evde kına gecesi yapan yabancı uyruklulara ceza
Evde kına gecesi yapan yabancı uyruklulara ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY

İlgili Haberler

DEAŞ'a şafak vakti operasyon: Yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı
DEAŞ'a şafak vakti operasyon: Yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı
DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 kişi adliyeye sevk edildi
DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu 10 kişi adliyeye sevk edildi
Bir otobüs dolusu yabancı uyruklu kaçak yakalandı
Bir otobüs dolusu yabancı uyruklu kaçak yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Erkan Akçay Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Samet Aybaba Abdullah Avcı Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evde kına gecesi yapan yabancı uyruklulara ceza - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 20:15:46. #1.15#
title