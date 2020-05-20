Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir? Lezzetleri yiyeceklerden vazgeçmek istemeyen ama aynı zamanda kilo almak istemeyenler için kilo aldırmayan sağlıklı lezzetler çözüm oluyor. Hem lezzetli besinleri tatmak hem de sağlıklı kalmak için tercih ede bileceğiniz besinleri inceliyoruz.

Evde uzun süre geçirmek kendinizi izole etmek için doğru olsa da hareketsizlikten dolayı kilo problemi ortaya çıkabiliyor. Bu duruma karşı kilo aldırmayan besinleri tüketebilirsiniz. Peki, kilo aldırmayan besinler nelerdir?Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir?

1. KEREVİZ SAPI

Yüzde 95'i su olan kereviz sapı, büyük bölümünün su olmasına rağmen zengin vitamin ve mineraller içeriyor. Folik asit, potasyum ve lif yönünden zengin olan kereviz sapı, bir kişinin günlük K vitaminin ihtiyacının yüzde 30'unu tek başına karşılıyor. Ne kadar tüketirseniz o kadar faydalı olan kereviz sapı, suyu sıkılarak da tüketilebilir.

2. KIVIRCIK KARALAHANA

Bir fincan kıvırcık karalahana 33 kaloridir. Buna rağmen her bir porsiyonda 2,5 gram lif ve 3 gram protein bulunmaktadır. Omega-3 yağ asidi bulunan nadir sebzelerden ola kıvırcık karalahana, folik asit ve vitamin açısından zengindir.

3. YABAN MERSİNİ

Antioksidan denince ilk aka gelen besinlerden olan yaban mersinidir.Bir fincan yaban mersini tüketerek günlük lif ihtiyacının yüzde 14'ünü karşılanır. Bir fincan yaban mersini sadece 75 kalori.

4. SALATALIK

Çoğunluğu sudan oluşan salatalık, bir porsiyonunda sadece 16 kalori içerir. Besleyici maddelerinin çoğu çekirdeği ve kabuğundadır. Soymadan tüketilmesi tavsiye edilir.Besleyici bölümünde A vitamini türü olan betakaroten bulunduran salatalıkta lif de bulunmaktadır.

5. DOMATES

Domatesin kırmızı renkli olmasını sağlayan likopen maddesi,kronik hastalıklarla mücadelede öneme sahiptir. Domates, B2, A, C vitaminleri, krom, folik asit ve lif yönünden zengindir.Bir domates 25 kaloridir.

6. GREYFURT

Yapılan araştırmalarda greyfurtun zayıflatıcı etkisi olduğu ortaya koyulmuştur. Uzun süre tok tutmayı sağlayan ve kan şekerini düzenleyen lif içeren greyfurt, yarım greyfurtta 50 kalori bulunuyor. Kalp krizi riskini azaltıcı etkisi ola greyfurt, sindirimi kolaylaştırıyor, kolesterolü düzenliyor, Greyfurtta C vitamini ve folik asit bulunuyor.

7. BROKOLİ

Brokoli buharda pişmiş şekilde ya da çiğ şekilde tüketilmelidir. Kanser yapıcı maddeleri etkisiz hale getire brokoli, sulforafan içermektedir. K, A, E, C, vitaminleri yönünden zengin olan brokoli günlük lif ihtiyacının yüzde 20'sini karşılamaktadır.Bir porsiyon sadece 31 kalori içermektedir.

8. TURUNCU KAVUN

Göz sağlığı için faydalı bir gıda olan turuncu kavun,A vitamini türlerinden betakaorten açısından greyfurt, portakal, mango ve şeftali gibi birçok meyveye göre daha zengindir.

9. KARNABAHAR

Kronik hastalıklarla mücadelede önemli bir besin olan karnabahar, fitokimyasallar ve antioksidanlar yönünden çok zengindir.Lif, folik asit, K ve C vitamini deposudur. Bir porsiyon karnabaharda 25 kalori vardır.

10. BÖĞÜRTLEN

Pek çok orman meyvesi gibi böğürtlen deC vitamini ve bioflavonoid antioksidanlar yönünden zengindir. Sindirimi kolaylaştırma, zinde olma ve doku sıkılaştırma gibi işlevleri olan böğürtlen, geç bir görünüm sağlar.

11. MARUL

Göbek ya da kıvırcık türü fark etmeksizin porsiyon başı 10-20 kaloridir. Marul, demir, folik asit, C ve A vitamini yönünden zengindir.

12. PORTAKAL

C vitamini denince portakal, portakal denince C vitamini akla gelir. Portakalın portakal dışında önemli içeriği ve işlevleri vardır. Cilt sağlığı için olumlu katkısı olan portakal, kalojen üretimi için de önemlidir. Orta boy bir portakal 80 kalori içermektedir. Portakal dışında bulunan beyaz kabuk lif yönünden zengindir. U kısım kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir.

13. ÇİLEK

Aynı miktarda portakaldan daha fazla C vitamini içeren çilek,polifeol isimi antioksidan yönünden zengindir. Lif ve potasyum açısından zengin bir gıda olan çilek, sodyumsuz, yağsız ve kolesterolsüz bir meyve türüdür.

14. YEŞİL KAVUN

Bir porsiyonunda 64 kalori bulunan yeşil kavun, günlük C vitaminin yüzde 50'sini karşılamaktadır. Cilt açısından da önemli bir besindir.