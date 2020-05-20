Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

Lezzetleri yiyeceklerden vazgeçmek istemeyen ama aynı zamanda kilo almak istemeyenler için kilo aldırmayan sağlıklı lezzetler çözüm oluyor. Hem lezzetli besinleri tatmak hem de sağlıklı kalmak için tercih ede bileceğiniz besinleri inceliyoruz.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?
20.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:57

Evde uzun süre geçirmek kendinizi izole etmek için doğru olsa da hareketsizlikten dolayı kilo problemi ortaya çıkabiliyor. Bu duruma karşı kilo aldırmayan besinleri tüketebilirsiniz. Peki, kilo aldırmayan besinler nelerdir?Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir?

1. KEREVİZ SAPI

Yüzde 95'i su olan kereviz sapı, büyük bölümünün su olmasına rağmen zengin vitamin ve mineraller içeriyor. Folik asit, potasyum ve lif yönünden zengin olan kereviz sapı, bir kişinin günlük K vitaminin ihtiyacının yüzde 30'unu tek başına karşılıyor. Ne kadar tüketirseniz o kadar faydalı olan kereviz sapı, suyu sıkılarak da tüketilebilir.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

2. KIVIRCIK KARALAHANA

Bir fincan kıvırcık karalahana 33 kaloridir. Buna rağmen her bir porsiyonda 2,5 gram lif ve 3 gram protein bulunmaktadır. Omega-3 yağ asidi bulunan nadir sebzelerden ola kıvırcık karalahana, folik asit ve vitamin açısından zengindir.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

3. YABAN MERSİNİ

Antioksidan denince ilk aka gelen besinlerden olan yaban mersinidir.Bir fincan yaban mersini tüketerek günlük lif ihtiyacının yüzde 14'ünü karşılanır. Bir fincan yaban mersini sadece 75 kalori.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

4. SALATALIK

Çoğunluğu sudan oluşan salatalık, bir porsiyonunda sadece 16 kalori içerir. Besleyici maddelerinin çoğu çekirdeği ve kabuğundadır. Soymadan tüketilmesi tavsiye edilir.Besleyici bölümünde A vitamini türü olan betakaroten bulunduran salatalıkta lif de bulunmaktadır.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

5. DOMATES

Domatesin kırmızı renkli olmasını sağlayan likopen maddesi,kronik hastalıklarla mücadelede öneme sahiptir. Domates, B2, A, C vitaminleri, krom, folik asit ve lif yönünden zengindir.Bir domates 25 kaloridir.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

6. GREYFURT

Yapılan araştırmalarda greyfurtun zayıflatıcı etkisi olduğu ortaya koyulmuştur. Uzun süre tok tutmayı sağlayan ve kan şekerini düzenleyen lif içeren greyfurt, yarım greyfurtta 50 kalori bulunuyor. Kalp krizi riskini azaltıcı etkisi ola greyfurt, sindirimi kolaylaştırıyor, kolesterolü düzenliyor, Greyfurtta C vitamini ve folik asit bulunuyor.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

7. BROKOLİ

Brokoli buharda pişmiş şekilde ya da çiğ şekilde tüketilmelidir. Kanser yapıcı maddeleri etkisiz hale getire brokoli, sulforafan içermektedir. K, A, E, C, vitaminleri yönünden zengin olan brokoli günlük lif ihtiyacının yüzde 20'sini karşılamaktadır.Bir porsiyon sadece 31 kalori içermektedir.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

8. TURUNCU KAVUN

Göz sağlığı için faydalı bir gıda olan turuncu kavun,A vitamini türlerinden betakaorten açısından greyfurt, portakal, mango ve şeftali gibi birçok meyveye göre daha zengindir.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

9. KARNABAHAR

Kronik hastalıklarla mücadelede önemli bir besin olan karnabahar, fitokimyasallar ve antioksidanlar yönünden çok zengindir.Lif, folik asit, K ve C vitamini deposudur. Bir porsiyon karnabaharda 25 kalori vardır.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

10. BÖĞÜRTLEN

Pek çok orman meyvesi gibi böğürtlen deC vitamini ve bioflavonoid antioksidanlar yönünden zengindir. Sindirimi kolaylaştırma, zinde olma ve doku sıkılaştırma gibi işlevleri olan böğürtlen, geç bir görünüm sağlar.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

11. MARUL

Göbek ya da kıvırcık türü fark etmeksizin porsiyon başı 10-20 kaloridir. Marul, demir, folik asit, C ve A vitamini yönünden zengindir.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

12. PORTAKAL

C vitamini denince portakal, portakal denince C vitamini akla gelir. Portakalın portakal dışında önemli içeriği ve işlevleri vardır. Cilt sağlığı için olumlu katkısı olan portakal, kalojen üretimi için de önemlidir. Orta boy bir portakal 80 kalori içermektedir. Portakal dışında bulunan beyaz kabuk lif yönünden zengindir. U kısım kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

13. ÇİLEK

Aynı miktarda portakaldan daha fazla C vitamini içeren çilek,polifeol isimi antioksidan yönünden zengindir. Lif ve potasyum açısından zengin bir gıda olan çilek, sodyumsuz, yağsız ve kolesterolsüz bir meyve türüdür.

Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir?

14. YEŞİL KAVUN

Bir porsiyonunda 64 kalori bulunan yeşil kavun, günlük C vitaminin yüzde 50'sini karşılamaktadır. Cilt açısından da önemli bir besindir.

İlgili Haberler

Ses kısıklığına iyi gelen bitkiler nelerdir? Ses kısıklığına ne iyi gelir?
Ses kısıklığına iyi gelen bitkiler nelerdir? Ses kısıklığına ne iyi gelir?
Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?
Hastanede hangi hastalığa hangi bölüm bakar?
Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
Mide Ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
Güneş lekesi nasıl geçer?
Güneş lekesi nasıl geçer?
Saçınızı güneşten koruyan yöntemler nelerdir?
Saçınızı güneşten koruyan yöntemler nelerdir?
Cildi güneşten korumak için ne yapmak gerekir? Cilt güneşten nasıl korunur?
Cildi güneşten korumak için ne yapmak gerekir? Cilt güneşten nasıl korunur?
D vitamini nedir? D vitamini eksikliğinde ne olur? D vitamini hangi besinlerde bulunur?
D vitamini nedir? D vitamini eksikliğinde ne olur? D vitamini hangi besinlerde bulunur?
Evde ayak bakımı basıl yapılır?
Evde ayak bakımı basıl yapılır?
Ses kısıklığına iyi gelen bitkiler nelerdir? Ses kısıklığına ne iyi gelir?
Ses kısıklığına iyi gelen bitkiler nelerdir? Ses kısıklığına ne iyi gelir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Haber
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Haber
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı cansız beden buldu
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ahmet Davutoğlu Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Acun Ilıcalı Merve Boluğur Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Hasan Şaş Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: Evde kilo almada tüketebileceğiniz sağlıklı besinler nelerdir? Kilo aldırmayan besinler nelerdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 15:57:40. #1.14#
title