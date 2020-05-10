- "Evde kilo aldım" dedi yasak biter bitmez spora koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- "Evde kilo aldım" dedi yasak biter bitmez spora koştu

-
10.05.2020 20:22 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:22

- "Evde kilo aldım" dedi yasak biter bitmez spora koştu Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar, 50 gün sonra sokağa çıktı.

- "Evde kilo aldım" dedi yasak biter bitmez spora koştu

GAZİANTEP - Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlar, 50 gün sonra sokağa çıktı. Gaziantep'teki Öznur Güceylioğlu isimli 68 yaşındaki bir vatandaş ise kilo aldığı için parktaki spor aletlerine koştu.

Korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan yaşlılar, haftalar sonra dışarı çıktı. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve yetkililerin onayıyla 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına onay verilen yaşlılar, muratlarına erdi. Gaziantep'te yaşayan 68 yaşındaki Öznur Güceylioğlu ise, yasak süresince evde kilo aldığını belirterek, parktaki spor aletlerine koştu.

"Evde çok kilo aldım"

Yasak süresince evden hiç çıkmadığını söyleyen ve bu süreçte istemeden de olsa kilo aldığını vurgulayan Öznur Güceylioğlu, "Yasak çıktığı günden beri evdeydim. Yaklaşık 50 gündür hiç dışarı çıkmadım. O yüzden ister istemez biraz kilo aldım. Sabah yasak kaklar kalkmaz da parka koştum ve spor aletlerinin olduğu kısma geldim. Şimdi burada biraz spor yapacağım. O yüzden çok mutluyum. Hatta bugün bizim bayramımız diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Yasağın kalktığı anlardan itibaren parkta spor yapmaya başlayan 68 yaşındaki Güceylioğlu, haftalar sonra hem güzel havanın, hem de spor yapmanın keyfini çıkardı.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi Haber
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Haber
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz
Son dakika: TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 banka hakkında BDDK'dan yeni açıklama: Karşı koymaya kararlılıkla...
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin etti
Denizli'de yeraltı su kaynaklarındaki sıcaklığın 80 dereceye ulaşması vatandaşları ve bilim insanlarını tedirgin...
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de 'Askıda Fatura' için başvuru yaptı
İstanbul ve İzmir'den sonra İzmit Belediyesi de "Askıda Fatura" için başvuru yaptı
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan 'domalan' mantarı arıyor
Vatandaşlar altın arar gibi kilosu 200 lira olan "domalan" mantarı arıyor
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak
Gözyaşlarına hakim olamadı! Sokağa çıkmaya hazırlanan yaşlı kadının cüzdanı çalındı
Gözyaşlarına hakim olamadı! Sokağa çıkmaya hazırlanan yaşlı kadının cüzdanı çalındı
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Bjelica ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı
Babaannesini ve dedesini darp eden genç, para ve telefonu zorla alıp kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: - "Evde kilo aldım" dedi yasak biter bitmez spora koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 04:54:32. #1.14#
title