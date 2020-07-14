Evde kilitli kalan ikizler ortalığı birbirine kattı Gaziantep'in Nizip ilçesinde evde kilitli kalan 4 yaşındaki ikiz kardeşler mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evde kilitli kalan 4 yaşındaki ikiz kardeşler mahalleliyi ayağa kaldırdı. Küçük ikizler için mahalleli ve ekipler seferber oldu.

Olay, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Fatih Akdemir Sokak'taki 12 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Ailesinin hastaneye giderken evde bıraktığı ikiz kardeşler mahalleyi birbirine kattı. Bir süre balkonda oynayan ikizler, daha sonra balkon ve pencere korkuluklarından sarkınca paniğe neden oldu. Bir taraftan ikizlerin ailesine ulaşmaya çalışan mahalleli, diğer taraftan ise itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri önce çocukların düşme ihtimaline karşı branda gererek önlem aldı. Daha sonra olay yerine gelen 40 metrelik itfaiye merdiveniyle iki çocuğa balkondan ulaşıldı. Yarı çıplak vaziyetteki çocukları kurtaran itfaiye ekipleri, korkan çocuklara su verdi. Ekipler çocukların ailesine ulaşarak 4 yaşındaki ikizlerini teslim etti. Ailenin ise hastaneye gittiklerini beyan ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA