Evde kilitli kalan ikizler mahalleli ve itfaiyeyi alarma geçirdi Evde kilitli kalan ikizler mahalleli ve itfaiyeyi alarma geçirdi Gaziantep'in Nizip ilçesinde evde kilitli kalan 4 yaşındaki ikiz kardeşler mahalleyi birbirine kattı.

Evde kilitli kalan ikizler mahalleli ve itfaiyeyi alarma geçirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde evde kilitli kalan 4 yaşındaki ikiz kardeşler mahalleyi birbirine kattı. Küçük ikizler için mahalleli ve ekipler seferber oldu.

Olay Gaziantep'in Nizip İlçesi Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Fatih Akdemir sokaktaki 12 katlı apartmanın 3. Katında meydana geldi. Ailesinin hastaneye giderken evde bıraktığı ikiz kardeş, haylazlık yapınca mahalleyi birbirine kattı. Bir süre balkonda oynayan ikizler, daha sonra isa balkon ve pencere korkuluklarından sarkması üzerine paniğe neden oldu. Bir taraftan ikizların ailesine ulaşmaya çalışan mahalleli diğer taraftan ise itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri önce çocukların düşme ihtimaline karşı baranda gererek önlem aldı. Daha sonra olay yerine gelen 40 metrelik itfaiye merdiveniyle iki çocuğu balkondan ulaştı. Yarı çıplak vaziyetteki çocukları kurtaran itfaiye ekipleri, korkan çocuklara su verdi. Ekipler çocukların ailesine ulaşarak 4 yaşındaki ikizlerini teslim etti. Ailenin ise hastaneye gittiklerini beyan ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA