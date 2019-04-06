Evde Kendini Astı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde Mestan K. (80), evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Tire'de oturan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Mestan K., dün eşiyle birlikte otururken üst kata çıktı. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği öne sürülen Mestan K., iple kendini tavana astı. Bir süre sonra üst kata çıkan eşi, Mestan K.'yi asılı bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Mestan K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mestan K.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA