Evde kendini asarak intihar etti SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Kaan Güngör (25) evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana asarak intihar etti.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Kaan Güngör (25) evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana asarak intihar etti. Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Kaan Güngör, bugün evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana asarak intihar etti. Eve gelen yakınları, Kaan Güngör'ü aşağı indirerek, 112 Acil'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi Kaan Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA