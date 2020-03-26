Evde kendi maskelerini yapıyorlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Evde kendi maskelerini yapıyorlar - Haberler
Bozüyük, Bilecik, Güncel

Evde kendi maskelerini yapıyorlar

Bilecikli ev hanımları, bebekler için kullanılan müslin bezinden yaptıkları ve tanesini 1.5 liraya mal ettikleri koruyucu maskelerle ev halkının sağlığını koruyorlar.

26.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:48
Evde kendi maskelerini yapıyorlar

Bilecikli ev hanımları, bebekler için kullanılan müslin bezinden yaptıkları ve tanesini 1.5 liraya mal ettikleri koruyucu maskelerle ev halkının sağlığını koruyorlar.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bazı ev hanımları koruyucu maskelerin bulunmamasına, bulunan yerlerde de çok yüksek fiyatlara satılmasına tepki göstermek için evlerinde kendileri kullanacak müslin bezinden koruyucu maske yaptılar. Ev hanımları, maske fırsatçılarına fırsat vermemek için herkesin evlerinde kendileri ve yakınlarının kullanacakları kadar maske yapabileceğini anlattılar. Bunun diğer ev hanımlarına da örnek olmasını isteyerek ev hanımları, "Maalesef ülkemizde de Korona virüs salgını olmasından dolayı fırsatçılar bazı ürünlerde zam yaptılar. Bugünlerde en çok ihtiyaç olan ürünlerden bir tanesi olan maske çoğu yerlerde kalmamış veya olanlar da ise tanesini 3 ile 5 liradan satılıyor. Bu fırsatçılara tepki göstermek için bizler de kendi aile bireylerimizin ihtiyacı kadar kullanabilecek maske yaptık. Bunu kullandığımız kumaş bebekler için kullanılan müslin bezi. Bezleri yapacağımız kişinin kafa boyutuna göre kesiyoruz. Kestiğimiz iki bezi ip yardımı ile birbirine dikiyoruz. Diktiğimiz bezi lastiğe geçirerek, maske şeklini almasını sağlıyoruz. Bunun bize maliyeti yaklaşık 1,5 lirayı buluyor. Bu maske sayesinde aile fertlerimiz ve yakınlarımızı önlem almış oluyoruz. Buradan tüm bayanlara seslenmek istiyoruz. Kendi ve ailemizin maskesini sizler yapabilirsiniz. Böylelikle bu zor günümüzde maske fiyatları bu kadar yüksek fiyata satılmaz. İnşallah ülkemiz bu virüsten en kısa zamanda kurtulacağına inanıyoruz" dediler.

Öte yandan müslin bezi, dünyanın en eski dokuma kumaşlarından biri olarak biliniyor. İlk kez Mısır'lılar tarafından bebekleri kundaklamak için kullanılan, zamanın ve medeniyetlerin test ettiği müslin kumaşlar; saf, yumuşak, dayanıklı, nefes alır, nazik ve kullanışlı olma özellikleriyle bebek ürünlerinde kullanılan en mükemmel dokumadır. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor Haberler
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi Haberler
Virüs etkisini ne zaman yitirir? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne baskın düzenledi: 20 gözaltı
Polis, koronavirüs tedbirlerine uymayan gece kulübüne baskın düzenledi: 20 gözaltı
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
ABD'de en korkunç gün! Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Yalın Seda Akgül Serra Yılmaz Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Polis Açıklama Futbolcu Fatih Terim
Şu an buradasınız: Evde kendi maskelerini yapıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 12:05:11. #1.14#
title