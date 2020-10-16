Son dakika haber: DHA YURT BÜLTENİ - 17

Son dakika haber... Evde karantinayı ihlal eden 14 kişi, 44 bin lira ceza kesilip, yurda yerleştirildiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ancak karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen 14 kişiye, 44 bin 100 TL ceza uygulandı.

Evde karantinayı ihlal eden 14 kişi, 44 bin lira ceza kesilip, yurda yerleştirildi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ancak karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen 14 kişiye, 44 bin 100 TL ceza uygulandı. Bu kişiler ayrıca, yurda yerleştirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde karantinada olması gereken 14 kişinin bu kuralı ihlal ettiği belirlendi. Güvenlik güçlerince adreslerinin dışına çıktığı saptanan 14 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Ceza kesildikten sonra yurda yerleştirilen bu kişiler hakkında ayrıca adli işlem de başlatıldı.Öte yandan halen ilçe genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 150 evde 440 kişinin karantinada tutulduğu ve bu kişilerin ihtiyaçlarının da kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK