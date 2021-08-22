Evde karantinada olması gereken şahıs 'karpuz hali'nde gezerken yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğcakpınar köyünde evde karantinada olması gereken bir kişi 'karpuz hali'nde gezerken yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Soğcakpınar köyünde evde karantinada olması gereken bir kişi 'karpuz hali'nde gezerken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesi Soğcakpınar köyünde ikamet eden S.A., korona virüs temaslısı olarak evinde karantina altına alındı. S.A.'nın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan jandarma ekipleri, hemen şahsın ikametine gitti. Şahsın evde olmadığını tespit eden jandarma ekipleri, ev halkından sabah 'karpuz hali'ne gittiğini öğrendi. Halde gezerken yakalanan S.A., hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği için TCK'nın 195'inci maddesi gerecince "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı