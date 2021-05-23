Evde karantinada olması gereken şahıs çarşıda gezerken yakalandı
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Evde karantinada olması gereken şahıs çarşıda gezerken yakalandı

Evde karantinada olması gereken şahıs çarşıda gezerken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te evde karantinada olması gerekirken çarşıda gezerken yakalanan şahıs yurda yerleştirildi.

Bilecik'te evde karantinada olması gerekirken çarşıda gezerken yakalanan şahıs yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi'nde oturan C.B., korona virüs nedeniyle evinde karantina altına alındı. C.B.'nin karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan polis, hemen şahsın ikametine gitti. Şahsın evde olmadığını gören polis ekipleri, şahsı çarşıda gezerken yakaladı. Şahıs, karantina kullarını ihlal ettiği gerekçesi ile çağrılan bir ambulansla Bilecik'teki KYK erkek öğrenci yurduna götürüldü. Ayrıca C.B. hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği için TCK'nın 195'inci maddesi gerecince "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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