Evde karantina tedbiri Avrupa'da 120 bin kişinin ölümünü engelledi İngiltere'de bulunan Imperial College London tarafından yayınlanan analiz raporuna göre, evde kalma ve sosyal mesafe tedbirlerinin koronavirüs salgınını yavaşlattığı açıklandı.

İngiltere'de bulunan Imperial College London tarafından yayınlanan analiz raporuna göre, evde kalma ve sosyal mesafe tedbirlerinin koronavirüs salgınını yavaşlattığı açıklandı. Uzmanlara göre alınan bu tedbirlerle, Avrupa'da yaklaşık 120 bin kişinin ölümünü engellendi.

Imperial College London araştırmacıları tarafından hazırlanan analiz raporunda, 11 Avrupa ülkesinin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler incelendi. İncelenen bu tedbirler arasında, sokağa çıkma kısıtlamaları, okulların kapatılması, sosyal mesafe uygulaması ve etkinliklerin yasaklanması gibi tedbirler yer aldı. Raporda, alınan bu tedbirlerin virüs salgınını yavaşlattığı ortaya koyuldu. Raporda ayrıca 120 bin kadar kişinin virüsten ölmesinin engellenmiş olabileceği öngörüldü. Rapor araştırmacılarından ve yazarlarından biri olan Dr. Samir Bhatt, ülkelerin aldığı tedbirler için "Bu tedbirlerin faydalı olduğuna ve yükselen vaka sayısı eğrisini düzleştirdiğine dair sağlam kanıtları var" dedi. Dr. Bhatt, bir çok yaşamın bu tedbirler sayesinde kurtulduğuna inandıklarını belirterek "Bunun yanında salgının kontrol altına alındığını söylemek için çok erken" dedi.

11 ÜLKEDE 7-43 MİLYON KİŞİ KORONAVİRÜSLÜ

Analiz raporunu hazırlayan ekip, Avrupa Salgın Hastalıklar Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından paylaşılan veriler üzerinden modelleme yaptı. 11 ülkede koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin verileri kullanılarak oluşturulan modelde, alınan tedbirler sayesinde 21 bin ile 120 bin hayatın kurtulduğu sonucuna ulaşıldı. Raporda ayrıca bu 11 ülkede yaklaşık 7 milyon ile 43 milyon arası insanın koronavirüsü taşıdığı öngörüldü. Araştırmacılar raporda kullanılan verilerin ülkeler tarafından sağlanan resmi rakamlardan hazırlandığını vurguladı.

Kaynak: DHA