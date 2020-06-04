Evde kalmayı fırsata çevirip paletlerden bahçe dekorları yapıp satıyor
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Evde kalmayı fırsata çevirip paletlerden bahçe dekorları yapıp satıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Turgut Koçbıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde palet tahtalarından yaptığı dekoratif ürünleri ve bahçe mobilyalarını, sosyal medyadan satıyor.

04.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:48

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Turgut Koçbıyık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde palet tahtalarından yaptığı dekoratif ürünleri ve bahçe mobilyalarını, sosyal medyadan satıyor.

Koçbıyık, Kovid-19 salgını nedeniyle işe ara verilince evindeki palet tahtalarından hobi ve bahçe tasarım ürünleri yaparak bu dönemi fırsata çevirdi.

Evinin bahçesine kurduğu atölyedeki tezgahta palet tahtalarını keserek bahçe arabaları, sallanan sandalye, masa ve dekoratif ürünler yapan Koçbıyık, bunları sosyal medyada satışa sundu.

Koçbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mekanik teknisyeni olarak çalıştığını, daha önce ahşapla ilgili hiçbir çalışma yapmadığını anlattı.

Salgın nedeniyle işe ara verip evde kaldıklarını belirten Koçbıyık, "Kısıtlama nedeniyle evde oturmaktan sıkılınca elimdeki paletleri değerlendirmek istedim. Palet tahtalarından bahçe oturma grupları yaptım. Kızıma yaptığım sallanan sandalye de büyük ilgi gördü." dedi.

Bunun üzerine farklı bahçe dekor ürünleri de yaptığını belirten Koçbıyık, "El arabası, bahçe arabaları, çiçeklikler, oturma grupları yaparak sosyal medyadan paylaştım. Talep olunca yaptığım ürünleri satmaya başladım. Koronavirüs kısıtlamasını fırsata çevirip para kazandım." diye konuştu.

Koçbıyık, doğayı ve doğal ürünler yapmayı sevdiğini, bundan sonraki süreçte de boş zamanlarında ahşaptan bahçe mobilyaları üretmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Evde kalmayı fırsata çevirip paletlerden bahçe dekorları yapıp satıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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