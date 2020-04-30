Evde kalmayan ıslandı
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Evde kalmayan ıslandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aniden başlayan şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Evde kalmayan ıslandı
30.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:15

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aniden başlayan şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar sırılsıklam oldu. Islanmak istemeyen vatandaşlar bulundukları yerlere yakın korunaklara, otobüs duraklarına doluştu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran yağmur, sokakta olan birçok vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 1 saat boyunca şiddetli bir şekilde yağan yağmur vatandaşları sırılsıklam etti. Özellikle kent merkezinde öğle saatlerinden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, korona virüs salgını nedeniyle 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşları ıslattı. Islanmak istemeyen vatandaşlar bulundukları yerlere yakın koruluklara ve duraklara sığındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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