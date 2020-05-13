'Evde kalmayan' Adıyaman'da vaka sayısı artıyor
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'Evde kalmayan' Adıyaman'da vaka sayısı artıyor

'Evde kalmayan' Adıyaman'da vaka sayısı artıyor Adıyaman'da halk cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu Türkiye'nin bir çok kentinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısında düşüş yaşanırken, vaka sayısında yükseliş yaşayan Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

'Evde kalmayan' Adıyaman'da vaka sayısı artıyor
13.05.2020 22:08 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:10

'Evde kalmayan' Adıyaman'da vaka sayısı artıyor

Adıyaman'da halk cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu

ADIYAMAN - Türkiye'nin bir çok kentinde korona virüs (Covid-19) vaka sayısında düşüş yaşanırken, vaka sayısında yükseliş yaşayan Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler ve uygulanan yasaklara rağmen, normalleşmeye dönemeyen Adıyaman'da vaka sayısındaki artış endişelendiriyor. Türkiye'nin birçok kentinde vaka sayıları düşerken, Adıyaman'da vaka sayıları artıyor. Yetkililer, rakam paylaşmıyor ancak artışın devam ettiğini belirtiyor. Artışın abartılacak ölçüde olmadığı ancak normal seviyede yaşandığı öne sürülüyor.

Havaların ısınmasının ve tedbirlere duyarsız davranarak rehavete kapılan vatandaşlardan dolayı Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Kısıtlama 14 Mayıs Perşembe günü saat 23.59'dan itibaren başlayacak. Belediye hoparlöründen ve polis araçlarından sürekli vatandaşların dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Hava sıcaklığının 29 dereceye çıktığı Adıyaman'da insanlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafeye uymayan ve maskesiz olarak dışarı çıkan çok sayıda vatandaş görüldü. Maskesiz sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlarda olumlu karşıladı.

Adıyaman Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm Dünya'yı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşmaktadır. Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ilimiz genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasına 14 Mayıs 2020 günü saat 23.59'dan itibaren başlanılacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman'ın da içinde bulunduğu Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Rize ve Zonguldak gibi illerde vaka sayılarının arttığına dikkat çekilmişti.

'Evde kalmayan' Adıyaman'da vaka sayısı artıyor

Kaynak: İHA

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