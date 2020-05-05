Evde kalmanın 65 yaş ve üzeri için risklerini açıkladı
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Evde kalmanın 65 yaş ve üzeri için risklerini açıkladı

Evde kalmanın 65 yaş ve üzeri için risklerini açıkladı
05.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:28

Bir süredir koronavirüse karşı evde kalan 65 yaş üzeri bireyler için hareketsiz yaşamın beraberinde getirdiği risklerin artmaya başladığını ifade eden Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Bir hafta hareketsiz kalma bile kas kuvvetinde yüzde 20 azalmaya neden oluyor" diye konuştu.

Bir süredir koronavirüse karşı evde kalan 65 yaş üzeri bireyler için hareketsiz yaşamın beraberinde getirdiği risklerin artmaya başladığını ifade eden Kaliteli Yaşam Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Bir hafta hareketsiz kalma bile kas kuvvetinde yüzde 20 azalmaya neden oluyor" diye konuştu.

Hareketsiz bir yaşantının kalp-damar rahatsızlıklarının artmasına sebep olabileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, "Kalp damarlarındaki daralma ve tıkanıklar kalp kaslarının beslenmesi ve oksijen gereksinimi gibi hayati ihtiyaçların karşılanmaması demektir. Bir hafta hareketsiz kalma bile kas kuvvetinde yüzde 20 azalmaya neden olur" dedi.

"KİREÇLENMEYE YAKALANMA RİSKLERİ YÜZDE 50 ARTABİLİR"

65 yaş ve üzeri bireylerin kireçlenmeye yakalanma risklerinin yüzde 50 artabileceğine değinen Saçaklı, "Damarlarda kireçlenme ve damar yaşlanması, kalp kası erimesi, iskelet kaslarında hızlı kayıplar, tansiyon yükselmesi, kalbin dinlenme anındaki atım hızı artmaları, kan yağlarında artma, iyi huylu kolesterolde düşme, eklem sıvılarında kayıplar yaşanabilir. Bu kayıplar kemiklerin sürtünmesinden dolayı eklem ağrılarını tetikleyecektir. Kemiklerde kalsiyum tutulamayacağından, kemik yoğunluklarında kayıplardan dolayı ufak bir darbede bile kırıklar yaşanabilir" dedi.

"OKSİJEN GEÇİRGENLİĞİ AZALACAKTIR"

D vitamini kayıplarının osteoporozu tetikleyeceğine vurgu yapan Saçaklı, "Göğüs kafesi esnekliğini kaybedecek, akciğer dokularının oksijen geçirgenliği azalacaktır. Hareketsiz kalma ayrıca dolaşım ve sindirim sistemlerini de olumsuz etkileyecektir. Stresin artmasıyla birlikte bağışıklık sistemleri zayıflayabilir" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL EGZERSİZLER YAPABİLME İMKANI VERİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrası 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağında yapılan esnetmelerin tüm bu olumsuzlukları minimale indireceğini belirten Saçaklı, "Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin spor eğitmenleri denetimde 65 yaş ve üzeri için özel egzersizler yapabilme imkanları verilmeli. Şayet bu konuda daha geç kalınırsa; korona virüsünden onları koruyacağız ama diğer taraftan birçok kronik hastalıkların oluşmasına, var olanların da artmasına hatta ölümlerin olabileceği gerçeğini de asla unutmayalım" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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