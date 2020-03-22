Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Artvin, Tenis

Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı

Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı Artvinli tenisçilerden 'Evde kal sporunu yap' çağrısı Artvin Tenis Kulübü sporcuları, korona virüs salgını nedeniyle tesisleri kapatılınca formda kalmak için antrenmanlara evde davam ediyor.

22.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:40
Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı

Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı

Artvinli tenisçilerden 'Evde kal sporunu yap' çağrısı

ARTVİN - Artvin Tenis Kulübü sporcuları, korona virüs salgını nedeniyle tesisleri kapatılınca formda kalmak için antrenmanlara evde davam ediyor. Evlerinin salonunu antrenman sahasına çeviren minik tenisçiler, turnuvalara bu şekilde hazırlanıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında spor faaliyetleri de durduruldu. Tavsiyelere uyan ve evlerinden çıkmayan Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kulübü sporcuları, eğitimlerinin yanı sıra antrenmanlarını da evde yapıyor. Ailelerin yardımıyla evlerinin salonlarını tenis sahasına çeviren 8 minik tenisçi, antrenmanlarına bu şekilde devam ediyor.

Korona virüs nedeniyle tesislerin kapatıldığını ifade eden tenis antrenörü Serkan Şahin, "Kulüp bünyesinde bulunan 8 sporcumuzla uzaktan antrenmanlara başladık. Kulübümüzdeki bazı sporcular, bu yıl Avrupa'da düzenlenecek olan turnuvalara katılma hakkı kazandı. Korona virüs nedeniyle bu turnuvalar ertelendi. Bu sebepten dolayı da çocukların formda kalmaları için antrenmanları evde devam etme kararı aldık. Her gün onlara değişik antrenman videoları atıyorum, onlar da bu videolarla antrenmanlarını evlerinde yapıyorlar" dedi.

Denge çalışması, hız çalışması, koordinasyon, el ve göz koordinasyonu gibi antrenman günlüklerini uyguladıklarını ifade eden Şahin, "Bu sayede antrenman eksikliklerini kapatıyorlar" diye konuştu.

"Hayalim Wimbledon'da final oynamak"

Profesyonel olarak tenis sporuyla ilgilenen 11 yaşındaki Buse Gündüz, "Korona virüsü nedeniyle okullarımız tatil oldu, eğitimlerimize evde devam ediyoruz. Bu yaz yurt dışında birçok turnuvaya katılacağım için antrenmanlarıma da evde devam ediyorum. 5 yıldır tenis oynuyorum, birçok yaş kategorisinde birinciliğim var. İleride hayalim Wimbledon'da final oynamak" ifadelerini kullandı.

4 yıldır profesyonel olarak tenis oynayan Ada Pınar ise, "Korona virüs nedeniyle tenis antrenmanlarımız iptal oldu. Bende evde kaldığım zamanımı iyi değerlendirmek adına sporuma devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı

Kaynak: İHA

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Evde kalmaları spor yapmalarına engel olamadı

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