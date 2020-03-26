Evde kalın çağrılarına rağmen sokaklardaki yoğunluk göze çarptı
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Karşıyaka, Banka, İzmir

Evde kalın çağrılarına rağmen sokaklardaki yoğunluk göze çarptı

Evde kalın çağrılarına rağmen sokaklardaki yoğunluk göze çarptı İzmir'in en kalabalık yerleri arasında gösterilen Karşıyaka Çarşısı'nda yoğunluk, korona virüsü tedbirlerine rağmen devam ederken, vatandaşların önlem almayarak sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

26.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:16
Evde kalın çağrılarına rağmen sokaklardaki yoğunluk göze çarptı

Evde kalın çağrılarına rağmen sokaklardaki yoğunluk göze çarptı

İZMİR - İzmir'in en kalabalık yerleri arasında gösterilen Karşıyaka Çarşısı'nda yoğunluk, korona virüsü tedbirlerine rağmen devam ederken, vatandaşların önlem almayarak sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

İzmir'in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı, 400 metre uzunluğu ile ilçenin kalbi olarak gösteriliyor. Giyim mağazalarından kafelere, banka şubelerinden birçok farklık iş yerlerini bünyesinde barından çarşı, korona virüsü tedbirlerine ve evde kal çağrılarına rağmen boş kalmadı. Kimi vatandaşlar alışveriş için çarşıya gelirken, kimi vatandaşlar ise geçiş güzergahı olarak çarşıyı kullanmaya devam etti. Bazı vatandaşlar da çarşının yanlarında bulunan banklarda oturarak vakit geçirdi. Çoğunluğunu genç ve orta yaşlı vatandaşların oluşturduğu kalabalıkta, yaşlı vatandaşların az olması dikkat çekti. Son zamanlarda ise çarşının en kalabalık yerleri aktarlar oldu. Aktarlardan alışveriş yapmak için sıraya giren vatandaşlar, korona virüsü tedbirleri arasında yer alan 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uydu. Bir diğer sıra olan yerlerde biri de banka şubelerinin önü oldu. Vatandaşlar banka şubelerinin önünde de yine sosyal mesafe kuralına uyarak işlemlerini gerçekleştirdi.

Evde kalın çağrılarına rağmen sokaklardaki yoğunluk göze çarptı

Kaynak: İHA

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Evde kalın çağrılarına rağmen sokaklardaki yoğunluk göze çarptı

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