Evde kaldık ama umudumuz arttı Google Arama Trendleri'ne göre, Türkiye'de "kareoke mikrofonu", "köpek sahiplenme" ve "şekerli kurabiye" aramaları arttı.

İnsanlar evde kaldığımız şu dönemde keyifli vakit geçirmenin yollarını bulmak için arayış halindeler. 20 Nisan haftasını kapsayan Google Arama Trendleri raporu, yapılan aramaların eğlence ve kişisel bakım kategorilerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Rapor, yaza hazırlıktan evcil hayvan edinmeye, aile ve arkadaşlarla online ortamda vakit geçirmekten kişisel bakıma ve yemek pişirmeye dair yaratıcı fikirlere yönelik aramalar yoğunlaştı.

FRANSA KEDİ, TÜRKİYE KÖPEK SAHİPLENMEYLE İLGİLENDİ

Google Arama Trendleri raporundan çıkan sonuçlar, insanların evcil hayvan sahiplenme ile ilgili merakının arttığına işaret ediyor. Rapora göre, Fransa'da "kedi sahiplenme", Türkiye'de ise "köpek sahiplenme" aramalarında artış yaşandı. Bunun yanı sıra insanlar evde keyifli vakit geçirmeye yönelik aramalar da yaptılar. Türkiye'de "karaoke mikrofonu", Norveç'te ve Belçika'da "online aktiviteler" kelimeleri sıkça aratıldı.

İNGİLTERE'DE "BRONZLAŞMA YAĞI" ARAMALARI ARTTI

Karantina döneminde insanlar kişisel bakımda kendi kendilerine yapılabileceklerin sınırını keşfetme imkânı buldular. Özellikle saç ve cilt bakımı konusunda yoğun arama mevcut. İngiltere'de "saça limon suyu bakımı" ve "bronzlaşma yağı", Güney Afrika'da "cilt ürünleri" aramaları artış gösterdi. Türkiye'de ise "sıkılaştırıcı tonik", "siyah nokta temizleyici", "saç rengi açma" aramaları çoğaldı.

UMUTLAR ARTTI, ARAMALAR BAHÇEDE YOĞUNLAŞTI

Havaların ısınmasıyla virüsün etkisinin azalacağı yönünde çıkan haberler, insanları yaz mevsimine hazırlıklı girmek için teşvik etti. Türkiye'de bahçe işlerine yönelik olarak "çapa makinesi", "çim tohumu", "bahçe aydınlatma" ve "sineklik fiyatları" aramalarında artış gözlemlendi. Mutfağa yönelik aramalarda ise "somon", "çilekli milkshake", "şekerli kurabiye tarifi" ve "fırında ekmek" aramaları yükselişteydi.

Kaynak: Bültenler