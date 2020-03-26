Evde kaldığımız bu dönemde insanı mutlu edecek filmler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Evde kaldığımız bu dönemde insanı mutlu edecek filmler - Haberler
Güncel

Evde kaldığımız bu dönemde insanı mutlu edecek filmler

İşte bu dönemlerde sinema yazarı Alper Turgut'un önerileriyle hazırlanan iç açıcı bir film seçkisi:

26.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:30
Evde kaldığımız bu dönemde insanı mutlu edecek filmler

Sinema severler için kısa kısa:

Intouchables/ Can Dostum: Yönetmenliğini Olivier Nakache ve Éric Toledano'nun üstlendiği filmin başrollerinde, François Cluzet ve Omar Sy yer alıyor. Film; yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısı felç olan Philippe'le kendisine yardımcı olması adına

işe aldığı Driss'in hikâyesini konu alıyor.

Tonari no Totora/ Komşum Totoro: Hayao Miyazaki'nin yazıp yönettiği bir Japon animasyon filmi olan Komşum Totoro, iki kız kardeş ve orman ruhları arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Filmin gördüğü beğeniden sonra filmi üstlenen yapım şirketi Studio Ghibli, Totoro'yu firmanın maskotu yaptı.

When Harry met Sally/ Harry ile Sally Tanışınca: Rob Reiner'ın yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Meg Ryan ve Billy Crystal'ın yer aldığı film, tüm zamanların en başarılı romantik komedilerinden biri olarak görülüyor. Bir yolculuk sırasında karşılaşıp tanışan Harry ve Sally isimli iki genç; sohbetleri esnasında aynı üniversiteden mezun olduklarını ancak daha önce hiç karşılaşmadıklarını fark ederler. Bu keyifli sohbet sırasında konu ikili ilişkilere gelir ve iki karşı cinsin arkadaş olup olamayacağı üzerine uzun uzun tartışırlar.

Little Miss Sunshine/ Küçük Gün Işığım: ABD yapımı komedi-drama filminin yönetmen koltuğunu Jonathan Dayton ve Valerie Faris paylaşıyor. Birbirlerine taban tabana zıt insanların yer aldığı Hoover ailesinin macerası; ailenin kızı Olive'in bir güzellik yarışmasına katılmasıyla başlıyor.

Hot Fuzz/ Sıkı Aynasızlar: Edgar Wright'ın yönetmenliğini yaptığı film, başarılı bir polis memuru olan Nicholas'ın hikayesini konu alıyor. Bir gün çavuş olarak terfi ettiğini öğrenen Nicholas'ın yeni görev yeri, hiç beklemediği bir taşra kasabasıdır.

Ratatouille/ Ratatuy: Animasyon filmleri deyince aklımıza ilk gelen yer olan Pixar stüdyolarından çıkan film, Remi adlı farenin yeryüzüne çıkması ve kendisini ünlü restoranın önünde bulmasıyla başlıyor. Restoranda çalışan Linguini'nin yanlış yaptığı çorbayı düzelten Remi, restoranda kalıyor ve Linguini'ye yardım ediyor.

Le Hérisson/ Yaşamaya Değer: Yönetmenliğini Mona Achache'in yaptığı film, Muriel Barbery'in Kirpinin Zarafeti adlı romanından uyarlandı. Aynı apartmanda yaşayan üç farklı karakterin hayatının anlatıldığı filmde; 12. yaş gününde intihar etmeyi planlayan Palome, doğum gününe kadar geçen yüz atmış beş gününü kameraya çekmeye karar verir.

3 Idiots/ 3 Ahmak: Bollywood'un ve dünyanın sevilen aktörü Aamir Khan'ın başrol oynadığı film, Hindistan'ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatıyor. Hindistan'ın eğitim sistemini de eleştiren film, ülkede tüm zamanların en yüksek gişe rekoru ve hasılatını yapan filmi oldu.

Groundhog Day/ Bugün Aslında Dündü: Harol Ramis'in yönettiği filmin başrolünde Bill Murray yer alıyor. Bir televizyon kanalında hava durumu sunucusu olan Phil Connors'ın geleneksel Groundhog Day şenliklerine gönderilmesini konu alan film; 2006 yılında ABD Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçildi.

It Happened One Night/ İki Gönül Bir Olunca: Frank Capra'nın yönettiği film; En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo Oscar Ödüllerinin hepsini alan ilk film olma özelliğini taşıyor. Ellie Andrews kendisini bir playboyla evlenmekten alıkoymaya çalışan milyoner babasından kaçar ve New York yolculuğu sırasında Peter Warne adında işsiz bir gazeteciyle tanışır. Bindikleri otobüs bozulunca, sürekli dalaşan ikili çılgın bir otostop macerasına atılır.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı Haberler
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Haberler
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Emine teyze 'Kuzularım aç yem istiyorum' dedi, gönüllüler torun sandı Haberler
Emine teyze "Kuzularım aç yem istiyorum" dedi, gönüllüler torun sandı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti Haberler
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
BİLSEM, sağlık çalışanları için koronavirüsten koruyan siper maske üretmeye başladı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Haber spikeri olmak isteyen küçük kız, amatör haber videolarında 'Evde Kal' çağrısı yaptı
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Ordu'da 'Dezenfekte Tüneli' vatandaşların hizmetine sunuldu
Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Şener Olga Kurylenko
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Evde kaldığımız bu dönemde insanı mutlu edecek filmler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 18:20:26. #1.15#
title