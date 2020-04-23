Evde kaldığı için sıkıldığını söyleyen minik Haret'i 155 ekiplerini yalnız bırakmadı
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Adana, Kozan, Polis, 3. Sayfa, Haber

Evde kaldığı için sıkıldığını söyleyen minik Haret'i 155 ekiplerini yalnız bırakmadı

Evde kaldığı için sıkıldığını söyleyen minik Haret'i 155 ekiplerini yalnız bırakmadı Kozan'lı polisler çocuk ihbarına pasta ile gitti Adana'nın Kozan ilçesinde 155 ekiplerini arayarak evde kaldığı için üzüldüğünü ve sıkıldığını söyleyen minik Hasret'e polis ekipleri yardıma koştu.

23.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:35
Evde kaldığı için sıkıldığını söyleyen minik Haret'i 155 ekiplerini yalnız bırakmadı

Evde kaldığı için sıkıldığını söyleyen minik Haret'i 155 ekiplerini yalnız bırakmadı

Kozan'lı polisler çocuk ihbarına pasta ile gitti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 155 ekiplerini arayarak evde kaldığı için üzüldüğünü ve sıkıldığını söyleyen minik Hasret'e polis ekipleri yardıma koştu. Pasta, balonlarla minik hasreti ziyaret eden polis ekipleri Hasret Çırpan'ın 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutlayarak evde sağlıklı kalması için biraz daha sabretmesi gerektiğini söylediler.

Adana'nın Kozan İlçesinde Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 155 hattına düşen bir çocuğun ihbarına kayıtsız kalmadı. Polis ekipleri evde 23 Nisan'da evde kaldığı ve arkadaşlarını göremediği için üzüldüğünü ve çok sıkıldığını söyleyen Hasret Çırpan'ın evine giderek sürpriz yaptı. Pasta balon ve Türk Bayrağı ile Hasret Çınar'ın yanına giden polisler hasretin bayramını kutlayarak evde kaldığı için teşekkür ettiler. Kardeşi ile birlikte ay yıldızlı pastayı üfleyen minik hasret büyüyünce doktor olmak istediğini söyledi.

Kaynak: İHA

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