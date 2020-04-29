Evde kaldı, Bursayı anlatan mobil uygulama geliştirdi Korona virüs sebebiyle evinden çıkmayan genç, İngilizce Bursa seyahat rehberi uygulamasını yazdı.

Korona virüs sebebiyle evinden çıkmayan genç, İngilizce Bursa seyahat rehberi uygulamasını yazdı.

Korona virüsünden dolayı sokağa çıkma kısıtlamasıyla evinden ayrılmayan Ali Dindar, İngilizce dilinde "Bursa Travel Guide" isminde Bursa'nın tarihi, kültürel mekanlarına turistlerin kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayan mobil uygulama geliştirdi.

Herhangi bir maddi destek almadan sadece kendi kodlama bilgisiyle hazırladığı uygulamada, hazırlanma aşamasında dahi Arap ülkelerinden 50'den fazla kullanıcı tarafından download edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiğini ifade eden Ali Dindar, "Bursa'mızın harikalarla dolu bir şehir. İçerisinde tarih öncesi M.Ö. 8500 yıllık yerleşim yerlerinden, tarih kokan yapısına, dünyanın ilk kiliselerinden onlarca doğal güzelliğe sahip bir şehirdir. Yelpazesi oldukça geniş bu yaşadığımız şehirde gerek Bakanlık kaynaklarımız, gerek valilik kaynaklarımız gerekse belediye kaynaklarımız tam şeffaflığıyla yayınlanmış durumdadır. Fakat bu bilgi harmanında turistlerin bu bilgilere ulaşması da çok güçtür. Çünkü her kamu dairesi kendi bünyesindeki turistik bölgeleri yayınladığı için bu harmanın tek bir noktada toplanması gerektiğinden yola çıkarak bu uygulamayı yazdım. Bu uygulama sayesinde turistler Bursa'ya geldiğinde ilçe bazlı tüm turistik yerlerini rahatlıkla görebilecek ve yol tarifi alarak bulabilecektir. Bir yere gitmeden önce, o bölge ile alakalı İngilizce dilinde bilgilere ulaşabilecek ve puan vererek yorum yapabilecektir. Ayrıca dağ yöremiz ile alakalı çok fazla bilgi eksikliği mevcut olduğunu farkettim. Gerekli bilgi, fotoğraf ve eksikliklerin tamamlanması için başta Keles Belediyesi ile iletişim kurdum. Konu ile alakalı bölgeleri tek tek gezerek fotoğraflandıracağız ve Dağ-Der'de bu konuda bizzat destek vereceklerini belirttiler. Kısa bir zaman içerisinde bu konuyu da tamamlamış olacağım. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Uygulamayı herkes https://www.bursatouristguide.com adresinden, App Store veya Google Play Store'a "Bursa Travel Guide" yazarak ulaşabilir ve uygulamayı telefonlarına indirebilirler. - BURSA

Kaynak: İHA