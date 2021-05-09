Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi
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Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi

Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi
Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, dün akşam düşerek kalçasında kırıklar oluşan Mehmet Ali Serindir (92), bugün öğle saatlerinde sesini duyan komşularının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin kapısını kırarak girdiği evde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

EDİRNE'de, dün akşam düşerek kalçasında kırıklar oluşan Mehmet Ali Serindir (92), bugün öğle saatlerinde sesini duyan komşularının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin kapısını kırarak girdiği evde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Edirne'de, Mithatpaşa Mahallesi Ortakapı Caddesi üzerindeki tek odalı müstakil evde yalnız yaşayan Mehmet Ali Serindir,  dün akşam tuvalete kalktığı sırada düşerek yaralandı. Kalçasında kırıklar oluşan Serindir'in bağırışlarını bugün öğle saatlerinde komşuları fark ederek, 112 ekiplerine haber verdi. Kapının kilitli olduğu eve giremeyen 112 ekipleri, durumu Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin kapısının kırarak girdiği evde sağlık ekipleri Serindir'e ilk müdahalesini yaptı. İlk müdahalede kalçasında kırık tespit edilen Serindir, 112 ekipleri tarafından tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.Yaşlı adamın komşusu Erol Çomak, olayı fark eder etmez durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini belirtti. Çomak, "Tuvalete kalkmış. Tuvaletten çıktıktan sonra ayağı kaymış ve düşmüş. Zaten ayağında bir problem vardı. Karşıda komşular sesini duymuş. Ben de polise ve ambulansa haber verdim durumu hemen" diye konuştu. Ahmet Güler ise, "Ben yanında komşusuyum. Yukarıdan komşular duymuş sesini. Hiç kimsesi yok. Biz de olayı duyduk ve haber verdik" dedi.


Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi
Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi
Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi
Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi
Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi
Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi
Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi
Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi
Evde kalçası kırılan yaşlı adam, ertesi gün sesini duyurabildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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