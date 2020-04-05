Evde kalanların hayalini kurduğu köy yaşamını büyükşehirde sürdürüyor Beykoz'a bağlı Görele Mahallesi'nde kedileri ve tavuklarıyla yaşayan 84 yaşındaki Hatice Eryiğit, Kovid-19 önlemleri kapsamında evlerinde kalanların izole olmak için tercih edeceği bir yaşama sahip.

Beykoz'a bağlı Görele Mahallesi'nde kedileri ve tavuklarıyla yaşayan 84 yaşındaki Hatice Eryiğit, Kovid-19 önlemleri kapsamında evlerinde kalanların izole olmak için tercih edeceği bir yaşama sahip.

Hatice Eryiğit, memleketi Trabzon'dan İstanbul'a geldiğinde, orada sahip olduğu doğal hayatı sürdürebilmek için 1980'li yıllarda köy olan Görele'ye yerleşti. Eryiğit, 40 yıldır bahçesinde yetiştirdiği mısır, fındık gibi ürünlerin yanı sıra baktığı tavuk, inek ve kedileriyle yaşamı paylaşıyor. Eryiğit, evini ısıttığı kuzine sobasıyla adeta şehrin içinde bir köy hayatı yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs, önlemler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtı olan Hatice Eryiğit'in yaşamında pek bir şey değiştirmedi. Müstakil evi ve bahçesinde kendini yalnız hissetmediğini dile getiren Eryiğit, hayvanlarının ona yarenlik ettiğini söyledi. Oğlunun ziyaretine gelirken, ihtiyaçlarını kendisine getirdiğini anlatan Eryiğit, "Burada tek başıma yaşıyorum. Normalde de dışarıya sadece ekmek almak için çıkıyordum. Şimdi arıyorum fırından ekmeğimi getiriyorlar. Başka bir şeye ihtiyacım olmuyor, her şeyimi buradan karşılayabiliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA