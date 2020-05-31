Evde kalanlara sosyal medyadan moral konseri
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Evde kalanlara sosyal medyadan moral konseri

VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalanlar için sosyal medyadan canlı yayın yaparak, moral konseri verdi.

Evde kalanlara sosyal medyadan moral konseri
31.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:29

VAN'ın Erciş ilçesinde bir grup müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalanlar için sosyal medyadan canlı yayın yaparak, moral konseri verdi.

Erciş'te yaşayan bir grup müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalanlara moral olması için sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Konser veren müzisyenler, besteledikleri 'Evde kal' şarkısının yanı sıra Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirerek, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Ahşap paneller üzerindeki 'Evde kal', 'Hayat eve sığar', 'Hayat evde güzel' yazılarıyla takipçilere mesajlar verildi. Müzisyen Bilgin Bilek, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanlara moral olması amacıyla sosyal medyadan canlı yayınla konser verdiklerini belirtti. Bilek, "Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması var. Biz de bunu fırsata çevirip, sosyal medya hesaplananımızdan canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Evden çıkamayan vatandaşlarımıza biraz moral vermek için grup arkadaşlarımızla birlikte kendi bestelediğimiz 'Evde kal' şarkısı ve yöresel türküler eşliğinde programlar yapıyoruz. Program yaparken, bir de ahşap paneller üzerine insanların evde kalması için kısa notlar yazdık. Umarım bu pandemi bir an önce biter. Eski hayatımıza devam ederiz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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