Evde kalanlara sokakta moral konseri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Evde kalanlara sokakta moral konseri

19.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:51
Evde kalanlara sokakta moral konseri

VAN (İHA) – Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü lider ve gönüllü gençlerinden oluşan müzik kulübü, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara konser verdi.

VAN (İHA) – Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü lider ve gönüllü gençlerinden oluşan müzik kulübü, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara konser verdi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İpekyolu Gençlik Merkezi lider ve gönüllü gençlerinden oluşan müzik kulübü; sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek, destek olmak için sokakta kurdukları ses düzeneği ile konser düzenledi. İpekyolu Gençlik Merkezi lider ve gönüllü gençlerinden oluşan müzik kulübü tarafından Halilağa Mahallesi Gölbaşı 1. Sokak ile Alipaşa Mahallesi Suvaroğlu Caddesinde ikamet eden mahalle sakinlerine konser verdi.

Konser ile ilgili açıklamada bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, pandemi sürecinin başladığı günden bu güne değişik alanlarda Van halkına hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemlerde sokak konserleri ile evlerinde kalan vatandaşlarımıza bir nebze olsun motivasyon desteği vermeye çalışıyoruz. Uzun süre evde kalan vatandaşlarımızın hareketsiz kalmalarını engellemek adına onları balkonlara davet edip, onlara bir takım sportif hareketlerle hareketlilik kazandırma çalışıyoruz. Bu günde gençlik merkezimizin gönüllü gençleri, müzisyenleri ile toplu konutun olduğu, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde bu sokak konseri ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaya gayret ediyoruz" dedi. - VAN

Evde kalanlara sokakta moral konseri
Evde kalanlara sokakta moral konseri
Evde kalanlara sokakta moral konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şevket Çoruh Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Neymar Samet Aybaba Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun İtfaiye Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Evde kalanlara sokakta moral konseri | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 16:02:35. #1.15#
title