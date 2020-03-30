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Koronavirüs, Sabah, Ekonomi

Evde kalanlara 360 derece rahatlık

Evdeki süreçte çalışma motivasyonunu artırmak için uzmanlar her sabah ev kıyafetlerinin çıkarılmasını ve daha resmi giyinilmesini öneriyor.

30.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:52
Evde kalanlara 360 derece rahatlık

Evdeki süreçte çalışma motivasyonunu artırmak için uzmanlar her sabah ev kıyafetlerinin çıkarılmasını ve daha resmi giyinilmesini öneriyor.

Koronavirüs endişesiyle kişisel izolasyon sürecinde nüfusun çoğunluğu evinde kalıyor. Bu süreçte çoğunluk evden çalışmaya başladı. Evden çalışıldığında hem etkili çalışmak hem de morali yüksek tutmak için uzmanlar her sabah ev kıyafetlerinden çıkıp giyinmenin ruh halini güçlendirdiği gibi psikolojik olarak da işe hazırladığını söylüyor.

Erkek giyim sektörünün önde gelen markalarından Altınyıldız Classics'in, esneklik ve rahatlığıyla hareket özgürlüğü sunan 360 derece pantolonları, şıklık ve rahatlığı bir arada sunuyor. Yapılan açıklamaya göre teknolojiyi gündelik hayata uyarlayan 360 derece pantolonlar, renk seçenekleriyle evde geçirilen bir iş gününün sonunda bile bakımlı görünmenin sırrını veriyor. Şekli bozulmadığı için çok uzun süre kullanılabilen bu ürünler diz izi de yapmıyor.

Ofis ortamının ve günlük şıklığın vazgeçilmez tercihlerinden biri gömlekler de erkeklerin gardırobunun en önemli parçaları arasında yer alıyor. Markanın 360 derece gömlekleri, t-shirt rahatlığı ve gömlek şıklığını aynı üründe buluşturuyor. Kumaşa, kaliteye ve tasarıma önem veren pantolon ve gömlek modellerine markanın internet sitesinden ve mobil uygulamasından ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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