Evde kalanlar ilk hafta en çok kolonya, üçüncü hafta ise içecek aldı
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Koronavirüs, Türkiye, Ipsos, Güncel

Evde kalanlar ilk hafta en çok kolonya, üçüncü hafta ise içecek aldı

Koronavirüs sebebiyle evde kalan haneler eve siparişi sevdi.

03.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:00
Evde kalanlar ilk hafta en çok kolonya, üçüncü hafta ise içecek aldı

Koronavirüs sebebiyle evde kalan haneler eve siparişi sevdi. EvdeKal çağrısına uyan haneler eve siparişleri üçüncü haftada yüzde 38 arttırdı. İlk haftada kolonya en çk satın alınan ürün olurken, üçüncü haftada içecekler ilk sırayı aldı.

Koronavirüs (kovid-19) salgını tüketici davranışlarını değiştirmeye devam ediyor. Ipsos Araştırma Şirketi; hane tüketim paneli üzerinden Türkiye'de hanelerin satın aldıkları hızlı tüketim ürünlerini haftalık olarak hazırladığı raporu açıkladı.

İÇECEK ÜRÜNLERİNDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Buna göre; 5 bin hane üzerinden alınan verilerle, Türkiye'de kovid-19 vaka açıklaması yapıldıktan sonraki üçüncü haftada (25-31 Mart) hanelerin satın aldığı hızlı tüketim ürünleri harcamalarında şu değişiklikler görüldü:

Yüksek artış gösteren kategorilerin 3 tanesi içecek ürünleri oldu. (Meyve suları yüzde 104, ayran yüzde 98, gazlı meşrubatlar yüzde 86)

Bağışıklık sistemini güçlendirici olduğuna yönelik haberlerin de etkisi muhtemelinde turşu kategorisinde ciddi bir artış görüldü. 3'üncü haftada en çok artış gösteren kategori turşu oldu.

Diş macunu ve diş fırçalarının da sıra dışı artış gösteren ürünler sıralamasına girdiği görüldü.

Evde yemek yapma ve yemek yeme sayısının artması ile hazır yemekler ve soslar da artışta öne çıkan kategoriler oldu.

Dondurma, turşu, hazır yemekler, yoğurt, reçel-bal ve soslar listeye ilk defa giren gıda kategorileri oldu

TÜRKİYE'DE HANELER SON 3 HAFTADA HER HAFTA ARTIŞ GÖSTEREREK MAYA SATIN ALDI

Rapora göre; kovid-19 salgınına yönelik hanelerdeki tüketim açısından ilk tepki olarak kolonya, sirke, makarna, bakliyat vb. kategorilerde artışlar görüldü. Bu kategorilerin sonraki iki haftadaki seyrine bakıldığında; maya kategorisinin büyümesinin her hafta artarak devam etti. Türkiye'de haneler son 3 haftada her hafta artış göstererek maya satın aldı. Eve kapanmanın etkisiyle poğaça, ekmek vb. hamur işlerinin evde yapılmaya başlanmasının etkisi söz konusu olabileceği iletildi. İlk hafta kolonyada görülen satın alım artışı diğer haftalarda aynı oranda devam etmedi.

Hanelerin en yüksek miktarda aldığı hızlı tüketim ürünleri: bisküvi ve kek, süt, çikolata kaplama, peynir ve makarna

Rapora göre; Türkiye'de hanelerin hızlı tüketim ürünleri satın alımlarında en yüksek sayıda tercih ettiği 5 kategori sıralaması ise değişmedi, bu kategoriler 'bisküvi ve kek, süt, çikolata kaplama, peynir ve makarna' oldu. Bu kategorilerde kayıt sayısı artışı ilk tepkiye göre daha yüksek oranda artış gösterdi. Sadece makarna artış oranı 3'üncü haftada daha düşük kaldı. Çünkü makarna ilk hafta stoklamanın en yüksek olduğu kategoriydi.

EVE SİPARİŞ ÜÇÜNCÜ HAFTADA YÜZDE 38'E YÜKSELDİ

Sonuçlara göre; restoran ve kafelerin sadece sipariş ve 'Gel-Al' ile hizmet vermesinin etkisi ile eve sipariş oranı ve gel al oranı arttı. Eve siparişte en yüksek artış pide, pizza ve kebap/döner ürünlerinde, gel -al da ise simit, poğaça, döner ve çiğ köfte artış gösterdi. Eve sipariş ilk hafta toplam siparişlerin içerisinde yüzde 13 paya sahipken son hafta bu oran yüzde 38'e yükseldi.

"3'ÜNCÜ HAFTADA TÜKETİCİ VE İNSAN DAVRANIŞLARININ VE KARAR VERME SÜREÇLERİNİN DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ"

Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik konuyla ilgili şu değerlendirmesinde "10 Mart tarihinde "Türkiye'de koronavirüs tespit edilmiştir" açıklamasından sonraki ilk hafta hanelerin alışveriş davranışlarında ilk tepki olarak stoklamayı net bir şekilde gözlemlemiştik. İkinci haftada (18-24 Mart); hanelerin alışveriş sepetlerinde en çok artış gösteren kategorilerin farklılaştığını ve en çok artış gösteren kategorilerin atıştırmalık ürünler olduğunu görmüştük. 3'üncü haftaya geldiğimizde ise tüketicilerin hane içi tüketim davranışlarında farklılıkların devam ettiğini görüyoruz. Bu hassas dönemde tüketici ve insan davranışlarının ve karar verme süreçlerinin değişiklik gösterdiği aşikar." dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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