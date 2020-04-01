Evde kalanlar için internetten spor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Evde kalanlar için internetten spor - Haberler
Koronavirüs, Ulus, Güncel

Evde kalanlar için internetten spor

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, belediyenin 'Evde kal zinde kal' projesiyle evde kalan vatandaşların sosyal medya üzerinden canlı yayınla spor yapmaları sağlanıyor.

01.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:16
Evde kalanlar için internetten spor

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, belediyenin 'Evde kal zinde kal' projesiyle evde kalan vatandaşların sosyal medya üzerinden canlı yayınla spor yapmaları sağlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların spor alışkanlıklarına devam etmeleri için Ulus Belediyesi 10 gün önce proje başlattı. Belediyeye ait spor merkezinde 'Evde kal zinde kal' projesi kapsamında antrenörler Tolga Karakaya (33) ve Murat Olukman (26), tarafından verilen spor programı her akşam 18.30'da başlıyor. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayınlar 45 dakika sürerken, izleyenlerin sorularına da yanıt veriliyor. Isınma hareketleri ile başlayan egzersizler, kondisyon çalışmaları ile sona eriyor.

Belediye spor merkezi antrenörü Tolga Karakaya, "Koronavirüs nedeniyle insanlarımız şu anda evlerinde oturuyor. Bu da hareketsizliği artırmış oluyor. İnsanlar hareket etmeyince geriliyor. ve psikolojileri de büyük oranda bozuluyor. Spor yapmanın bir avantajı da mutluluk hormonu salgılamasıdır. Biz de bunu düşünerek 'Evde kal zinde kal' projesiyle insanlarımızı spora teşvik etmeye sağladık. İnsanları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Yaptığımız canlı yayında aslında spor salonunu onların evine getirmiş oluyoruz. ve anında sordukları sorulara cevap veriyoruz. Bizim yaptığımız 10 günlük spor canlı yayınlarımızda kilo veren insanlarımızın da olduğunu gördük. Bu da bizleri çok sevindirdi. İnşallah bu çalışmamız bundan sonra da devam edecek" dedi.Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ise, "Madem insanlar buraya gelemiyor biz de sporu onların insanların evine getirelim dedik ve 'Evde kal zinde kal' projesini başlattık. Belediyemizin sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya karar verdik. 10 gündür canlı yayınlarımız devam ediyor ve vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösteriyor. Güzel geri dönüşümler alıyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. İnsanlara faydalı olduğumuza inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı Haberler
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS'a benzeterek Temmuz ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS'a benzeterek Temmuz ayını işaret etti
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek Haberler
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haberler
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Somalili diplomat 'Türkiye mazlumların dostudur' dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
İş yeri sahibini bıçaklayan hırsızı, mahalle bekçileri yakaladı
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Dünyaca ünlü restoran zinciri Carluccio's, koronavirüs nedeniyle iflas etti
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Fatih Altaylı, 'Hayat Eve Sığar' paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
Fatih Altaylı, "Hayat Eve Sığar" paylaşımı yapan ünlülere sitem etti
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı
Sosyal mesafeye uymayanlar Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ebru Polat Chloe Loughnan Seren Serengil
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Hikmet Karaman Radamel Falcao
Daha Fazla Milli Wuhan Polis Nisan
Şu an buradasınız: Evde kalanlar için internetten spor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 10:29:18. #1.14#
title