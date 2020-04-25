Evde kalanlar için açık havada 3 dilde ilahi dinletisi
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Evde kalanlar için açık havada 3 dilde ilahi dinletisi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık tur aracı ile 3 dilde ilahi dinletisi sunuldu.

25.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:20
Evde kalanlar için açık havada 3 dilde ilahi dinletisi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık tur aracı ile 3 dilde ilahi dinletisi sunuldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla ramazan ayı dolayısıyla Belediye Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip 3 dilde ilahiler seslendirdi.

Sanatçıların merkez Artuklu ilçesinde üstü açık otobüs ile cadde ve sokaklarda seslendirdiği ilahiler büyük beğeni gördü.

Evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, seslendirilen ilahilere eşlik etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların moralini yüksek tutmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların vatandaşların memnuniyeti ve talepleri doğrultusunda devam ettiğini ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarından oluşan ekibimiz, evlerinden çıkamayan hemşehrilerimizin moralini yüksek tutmak için daha önce Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice olmak üzere 4 dilde konserler verdi. Hemşehrilerimizin memnun kaldığı bu çalışmaların devamı olarak üstü açık tur aracı ile ramazan ayı boyunca ekibimiz ilahiler seslendirecek. Tüm hemşehrilerimin mübarek ramazan ayını tebrik ederiz. İnşallah bu zor zamanları hep birlikte aşacağız."

Evde kalanlar için açık havada 3 dilde ilahi dinletisi

Kaynak: AA

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