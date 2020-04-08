Evde kalanlar en çok kitap sipariş etti
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Dünya Sağlık Örgütü, Karantina, Güncel

Evde kalanlar en çok kitap sipariş etti

Gönüllü karantina sürecinin başladığı haftalarda kendini ve çevresindekileri korumak için 'evde kal' çağrısına uyanlar online alışverişte en çok kitap sipariş etti.

08.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:50
Evde kalanlar en çok kitap sipariş etti

Gönüllü karantina sürecinin başladığı haftalarda kendini ve çevresindekileri korumak için 'evde kal' çağrısına uyanlar online alışverişte en çok kitap sipariş etti. Verilere göre, evde kal çağrısına uyulan ilk hafta, hobi ve oyun sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya oranla yüzde 46 artış gerçekleşti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi sınıfında tanımladığı ve Türkiye'de de ilk olarak 10 Mart'ta görülen koronavirüsten (kovid-19) korunmak için Sağlık Bakanlığı'nın ve uzmanların #EvdeKal tavsiyesiyle kendisini izole eden çok sayıda vatandaş, ihtiyaçları için online alışverişe yöneldi. Finans teknolojileri şirketi iyzico'nun yaptığı araştırmaya göre; evde kalma planlarının yapılmasıyla birlikte sektörlerin ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini açıkladı. İnternet üzerinden alışverişte özellikle bazı sektörlere ve ürünlere olan talepte dikkat çeken artış görüldü.

Gönüllü karantina sürecinin başladığı haftalarda kendini ve çevresindekileri korumak için 'evde kal' çağrısına uyanların zor günlerinde en büyük destekçisi kitap oldu. Günlük yaşamı ele alış biçimini olumlu etkileyen ve zamanı değerlendirmenin en keyifli yolu olan kitap, verilere göre izole günlerinin bir numaralı tercihi oldu. Evde kal çağrısının başladığı hafta, kitap sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya göre yüzde 32 artış gerçekleşti. Evde izolasyonun ikinci haftasında da satışlar devam etti. Karantina sürecinde kitap stokları yenilendi ve kitap satışlarında yüzde 30 artış gerçekleşti. Kitap mağazalarındaki ortalama sepet tutarı ise 80 TL seviyesinde gerçekleşti.

KUTU OYUNLARINDA SATIŞ PATLAMASI

Son yıllarda çeşitlilik kazanan ve oyun oynamayı çocuklara özgü bir eylem olmaktan çıkaran kutu oyunları da izole günlerinin eğlencesi oldu. Yalnızca zeka gücü gerektiren oyunlar, zor günlerde ortak paylaşımda bulunmanın ve zamanı değerlendirmenin keyifli bir yolu oldu. Verilere göre, evde kal çağrısına uyulan ilk hafta, hobi ve oyun sektöründeki satışlarda bir önceki haftaya oranla yüzde 46 artış gerçekleşti. Evde izolasyonun ikinci haftasında hobi, oyun, eğlence ürünleri kategorisinde artış devam etti ve ortalama sepet tutarı 75 TL seviyesine ulaştı.

EV EŞYALARINDA İŞLEM HACMİ YÜZDE 165 ARTTI

Sokakların büyük oranda boşaldığı ikinci karantina haftasında, pek çok kişi evine daha fazla özen göstermeye ve eksiklerini tamamlamaya başladı. Özellikle aydınlatma ürünleri, beyaz eşya ve mobilya gibi temel yaşam malzemelerine yönelimde önemli artış gözlendi. Gündelik ev eşyalarında işlem hacminde yüzde 165, işlem adedinde yüzde 117 gibi rekor artışlar yaşandı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTIK

Gönüllü karantinanın ikinci haftasında evimize odaklandığımız gibi, fiziken olmasa da birlik olmaya da odaklanıldı ve yardım kampanyalarına destek olundu. Pek çok insan, ihtiyaç sahiplerinin sesine kulak vermek için sivil toplum kuruluşlarına ulaşıp onlara destek oldu. Verilere göre, karantina sürecinin başladığı 16 Mart haftası ile 23 Mart haftası yardım kampanyaları karşılaştırıldığında önemli bir artış olduğu görüldü. Yardım kampanyalarındaki tutar yüzde 232 artarken, işlem adedinin yüzde 104 oranında yükselmesi, insanların karantina günlerinde daha fazla bağış yapmaya yöneldiğini gösterdi.

SEYAHAT SEKTÖRÜNE HARCAMALAR EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ YAŞIYOR

Evde kal çağrısına uyulmasıyla birlikte kişisel gelişime, hobiye, ev içi yatırıma ve yardım kampanyalarına odaklanarak harcamalar bu doğrultuda yapıldığı görüldü. Bu da araç kiralama ve seyahat sektöründeki satışlarda ciddi düşüş yaşamasına sebep oldu. Karantinanın başladığı ilk hafta, araç kiralama işlemlerinde yüzde 56 düşüş gerçekleşti ve seyahat sektörü için yapılan harcamalar yüzde 39 azaldı. Seyahat kısıtlamalarının gelmesiyle birlikte, sonraki haftalar için bu düşüşün katlanarak artması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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