Evde kalan yaşlıları ziyaret edip, evlerini temizliyorlar
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Kastamonu, Güncel

Evde kalan yaşlıları ziyaret edip, evlerini temizliyorlar

Kastamonu Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Merkezi görevlileri, 100'den fazla evi ziyaret ederek, evinde kalan yaşlıların evlerini korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ediyor.

29.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:59
Evde kalan yaşlıları ziyaret edip, evlerini temizliyorlar

Kastamonu Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Merkezi görevlileri, 100'den fazla evi ziyaret ederek, evinde kalan yaşlıların evlerini korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ediyor.

Kastamonu Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri Merkezi görevlileri, ihtiyaç sahibi yaşlıların kişisel bakımlarını ve evlerinin temizliğini yapmaya devam ediyor. Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlıları ziyaret ederek, evlerinde özel dezenfektanlarla temizlik yapıyor. İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle Evde Bakım Hizmeti ekipleri, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek sohbet etmeyi de ihmal etmiyor. Görevliler, evden ayrılırken korona virüsten korunmaları için yaşlılara maske ve eldiven de bırakıyor.

"Yaşlılarımızı ziyaret edip, temizliklerini yapıyoruz"

Evde Bakım Hizmetleri görevlisi Melek Gülce, "Yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek, onların yemeklerini ve temizliklerini yapıyoruz, odunlarını ve kömürlerini taşıyoruz. Bunların dışında ihtiyaçları olursa yardım ediyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlar bizleri aradıklarında elimizden geldiği kadarıyla hizmet vermeye, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Eğer mümkünse sağlıkları açısından kendilerini düşünsünler evde kalsınlar. Şu anda geldiğimiz evde evi süpürdük, kapı kollarını ve camları dezenfekte ettik. Tuvaletleri ve lavabolarını yıkadık. Mutfağını temizledik ve bulaşıklarını yıkadık. Şu andaki ihtiyaçlarını karşıladık. Korona virüs nedeniyle yaşlılarımızı ziyaret edip temizlik yapıyorduk ama şimdi dezenfekteler ile daha detaylı temizlikler yapıyoruz" dedi.

"Çok memnunum, hepsinden Allah razı olsun"

Kendisini ziyaret eden görevlileri görünce gözyaşlarını tutamayan Melahat Mahmutoğlu ise, görevlilerle bir süre sohbet ettikten sonra ihtiyaçlarını söyledi. Görevliler, ihtiyaçlar doğrultusunda evde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahmutoğlu, "Dışarıya çıkamıyorum. Dışarı çıkamadığım için evime kadar gelip benim hizmetimi yapıyorlar. Evime gelip yemeğimi yapıyorlar, bulaşıklarımı yıkıyorlar. Evde kirlenmiş neresi varsa hepsini temizliyorlar. Evimizi süpürüyorlar. Çok memnunum. Allah razı olsun hepsinden" diye konuştu.

"100'den fazla aileye erzak götürüyoruz"

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekiplerinin her gün 100'den fazla aileye erzak götürdüğünü söyledi. Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesinin bu konuya hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Bu süreçte dezenfeksiyona önem veriyoruz. Belediye olarak evde bakım birimimiz yüzlerce aileye, yaşlımıza evde hizmet veriyor. Korona virüs problemi bütün ülkeyi kasıp kavururken yaşlılarımız da risk grubunda olduğu için en anlamlı şeylerden birinin onların evlerinin temizliğini yapmak olarak düşündük" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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