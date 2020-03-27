Evde kalan yaşlılara yemek servisi
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Balıkesir, Ayvalık, Yerel

Evde kalan yaşlılara yemek servisi

Evde kalan yaşlılara yemek servisi Ayvalık Belediyesi 65 yaş üzeri, kronik hastalar ve yoksul ailelere sıcak yemek, gıda, insani yardımları evlerine kadar götürüyor Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde;

27.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:00
Evde kalan yaşlılara yemek servisi

Evde kalan yaşlılara yemek servisi

Ayvalık Belediyesi 65 yaş üzeri, kronik hastalar ve yoksul ailelere sıcak yemek, gıda, insani yardımları evlerine kadar götürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle belediye bünyesindeki ekipler tek yürek olmuş bir halde evinden dışarı çıkmayan 65 yaş üzeri vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olanlar, engelliler, günlük işlerde çalışarak evini geçiren ancak virüs nedeniyle işyerlerinin kapalı olması sonucunda mağdur olanlarla, yoksul ilçe sakinlerine yönelik yaptığı sıcak yemek, gıda, dezenfektan, giyim eşyaları ve insani yardımlarla gönüllerde taht kuruyor.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki ekipler; bir yandan Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Polis ve Jandarma birimlerinin de yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grupları ile evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların market ve diğer alışverişlerini yaparken, diğer yandan da ilçe genelindeki yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde gerçekleşen çalışmalarda; belediye bünyesindeki aşevinde pişirilen yemekler öğle ve akşam olmak üzere aşevi yemekhanesine gelebilecek durumdaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bununla yetinmeyen ekipler; 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlarla, aşevinden yararlanan engellilerin sıcak yemeklerini ise evlerine kadar götürüyor.

Koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde hizmet yelpazesini genişleten ekipler; virüs nedeniyle ilçe genelinde kapatılan işyerlerinde günlük yevmiye ile çalışarak evlerini geçindirirken, bu günlerde çalışamadığı için ekonomik anlamda mağdur olanların da ailelerine sıcak yemek ve gıda desteğinde bulunuyor.

Başkan Ergin, "Bir yandan yeni ihtiyaç sahiplerini belirliyoruz bir yanda da desteklerimizi sürdürüyoruz"

Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde bulunan Polis, Jandarma ve diğer kamu personelleriyle beraber Ayvalık Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin de şu anda 15 araçla ilçe genelinde evden dışarı çıkmayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını anlattı.

Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde görev yapan başta Ayvalık Belediyesi personeli olmak üzere tüm ekiplere gösterdikleri yoğun mücadeleye teşekkür eden Belediye Başkanı Ergin, "Bunun dışında bizim Ayvalık Belediyesi olarak bünyemizdeki Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz mahalle muhtarlarımızı da yanlarına alarak, mahallelerde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ediyorlar. Bu çalışmalar kapsamında özellikle evinden dışarıya çıkamayan başta 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz olmak üzere ihtiyaç sahibi engelliler, Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik hayatın durduğu bu günlerde günlük yevmiye ile çalışıp evine ekmek getirmeye çalışırken çaresiz kalan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere tüm yoksul insanlarımızın kapılarını çalıyorlar ve ihtiyaçlarını belirliyorlar" dedi.

Belediyenin şefkatli elini uzattığı ihtiyaç sahibi sayısı her geçen gün artıyor

Ekiplerin yaptıkları son çalışmaların ardından 150 kişinin daha belirlendiğini kaydeden Başkan Ergin, "Biz bugüne kadar 280 kişiye sıcak yemek başta olmak üzere gıda, giyim ve benzeri yardımlarda bulunuyorduk. Dün yaptığımız tespit çalışmalarında belirlediğimiz 150 vatandaşımızla birlikte destek verdiğimiz ihtiyaç sahibi aile sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu sayının önümüzdeki günlerde de daha da fazlalaşacağına inanıyoruz. Bu yardımlarla birlikte önümüzdeki günlerde dezenfekte malzemeleri, kolonya ve Ayvalık'ın zeytinyağı sabunlarından temin ederek bunların dağıtımlarını dezavantajlı mahallelerimiz başta olmak üzere gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarımız tüm Ayvalık genelinde devam ediyor ve edecektir" diye konuştu.

Vatandaşlar memnun

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekiplerin ilçedeki ihtiyaç sahipleri ile Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan yaşlılar ise belediye ekiplerinin kendilerine yönelik gerçekleştirmiş oldukları bu sosyal çalışmadan son derece memnun.

Bu sosyal hizmetten yararlanan ilçe sakinlerinden 83 yaşındaki Münevver Güler, "Allah Ayvalık Belediyesi'nden de bizlere bu sıcak yemekleri getiren personel çocuklardan da Allah binlerce kere razı olsun. Evde belediyenin getireceği yemekleri bekliyoruz yiyelim diye. Bu yemeklerle karnımızı doyuruyoruz." dedi.

63 yaşında ve kronik hastalığı bulunan Ersin Kandemir ise, "Ben bu tek göz odalı evde yalnız yaşıyorum. Hiçbir yerden gelirim yok. Rahatsızlığım nedeniyle de çalışamıyorum. Allah bin kere razı olsun belediye başkanımızdan. Allah belediyemize zeval vermesin" diye konuştu.

79 yaşında ve evinde tek başına yaşayan Çetin Önemli de Ayvalık Belediyesi'nin aşevinde pişirdiği yemekleri kapısına kadar getirmesine ait uygulamadan çok memnun olduğunu, belediye ekiplerinin kendilerine her konuda destek vermesinin, bu hizmetin diğer belediyelere de örnek olmasını diledi.

Evde kalan yaşlılara yemek servisi

Kaynak: İHA

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Evde kalan yaşlılara yemek servisi

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