Evde kalan yaşlılara şehitler anısına yemek servisi
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Gaziemir, İzmir, Güncel

Evde kalan yaşlılara şehitler anısına yemek servisi

İzmir'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlar ve yardıma ihtiyacı olanlara, bir grup gönüllü tarafından başlatılan uygulamayla her gün bir şehidin anısına bir öğün sıcak servisi yapılıyor.

29.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:22
Evde kalan yaşlılara şehitler anısına yemek servisi

İzmir'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlananlar ve yardıma ihtiyacı olanlara, bir grup gönüllü tarafından başlatılan uygulamayla her gün bir şehidin anısına bir öğün sıcak servisi yapılıyor.

Tüm Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği (TEMPÖHDER) Başkanı Uğur Yenen ile hayırsever iş insanları Şeyma Kılınç ve Bayram Tüm öncülüğünde başlatılan uygulama kapsamında Gaziemir Kaymakamlığından alınan izin sonrası muhtarlıklarla temas kuruldu.

İlçedeki 8 mahallede 65 yaş üstü vatandaşlarla, kronik hastalığı olan ya da yardıma ihtiyaç duyan insanları belirleyen yardımseverler, Dernek Başkanı Yenen'in eşi Semra Yenen'e ait lokantada pişirdikleri yemekleri, bu adreslere servis etmeye başladı.

Hijyenik koşullarda hazırlanan yemeklerin paketlenmesi ve dağıtımını yapan ve muhtarları da arabasına alarak kapı kapı dolaşan Uğur Yenen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile olarak çok yoğun günlerden geçtiklerini belirtti.

Eşi ve çocuklarının yemek yaptığını, kendisinin ise dağıtıma çıktığını anlatan Yenen, yemek servis ettikleri insanların dualarını almanın tüm yorgunluklarını giderdiğini ifade etti.

Yardımların şu an için sadece Gaziemir'in 8 mahallesinde yapıldığını aktaran Yenen, "Dokunulmadık yerlere dokunduk, gönüllere girdik. Çok mutlu olduk. Böyle sonuç alacağımızı hiç düşünmemiştik." dedi.

Ailesine de böyle bir organizasyonda gönüllü olarak çalıştıkları için teşekkür eden Yenen, şunları kaydetti:

"Katılmak isteyen arkadaşlar bizlere ulaşıyor. Her gün bir şehidimizin ismini verdik. Bugün şehit Cemil Koç adına yardımlarımızı yapıyoruz. Bu iyilik hareketiyle şehitlerimizi de yad etmiş oluyoruz. Bu da bize ayrı bir gurur veriyor. Yardımların devamı gelirse biz hazırız. Her bir öğün 10 liraya mal oluyor. Muhtarlarımızla her gün 200 kapıyı aşındırıyoruz. Yardım yapmak isteyen olursa biz seve seve dağıtmaya varız."

Aynı zamanda okul öncesi öğretmeni olan Şeyma Kılınç ise sosyal sorumluluk anlamında böyle bir işe giriştiklerini söyledi.

Yaşlıların bir toplum için çok önemli olduğunu aktaran Kılınç, "Çünkü geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Yaşlılarımıza mümkün olduğunca yardım etmeye karar verdik. Çok mutlu oluyorlar. Onların gözlerindeki mutluluğu görünce bizler de çok mutlu oluyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç örnek olmak. 100 kişi ile başladık bugün 200 kişiye çıktık. Her gören 'biz de destek olalım' dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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