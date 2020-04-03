Evde kalan yaşlılar örgü örerek zaman geçiriyor Evde kalan yaşlılar örgü örerek zaman geçiriyor Genç işletmecisinden yaşlılar için örnek davranış 'Teyze evde kal' kampanyası Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir market yetkilisi korona virüs nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen yaşlıların evde sıkılmamaları için örgü ipi ve örgü...

Evde kalan yaşlılar örgü örerek zaman geçiriyor

Genç işletmecisinden yaşlılar için örnek davranış

'Teyze evde kal' kampanyası

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir market yetkilisi korona virüs nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen yaşlıların evde sıkılmamaları için örgü ipi ve örgü şişi hediye ederek, yaşlıları örgü örerek zaman geçirmelerini sağladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir marketin işletmeciliği yapan Mehmet Ali Nomer 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağının ardından ilçede bulunan ve maddi durumu iyi olmayan yaşlılara evde sıkılmamaları için örgü ipi ve örgü şişi hediye etti. Yaşlılar da evde örgü örerek zaman geçiriyor.

Korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağını uygulamasıyla birlikte 'teyze evde kal' kampanyası başlattıklarını bu kampanyayla birlikte amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten işletme yetkilisi Nomer bütçesinin yettiği kadarıyla yaşlılara yardım edeceğini belirtti.

Evde örgü ören yaşlılarda işletme yetkilisi Nomer'e teşekkür ederek, bir an önce salgın hastalığın bitmesi için dua etti.

Kaynak: İHA