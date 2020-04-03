Evde kalan yaşlılar örgü örerek zaman geçiriyor Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir market yetkilisi korona virüs nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen yaşlıların evde sıkılmamaları için örgü ipi ve örgü şişi hediye ederek örgü örerek zaman geçirmelerini sağladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir market yetkilisi korona virüs nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen yaşlıların evde sıkılmamaları için örgü ipi ve örgü şişi hediye ederek örgü örerek zaman geçirmelerini sağladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde market işletmeciliği yapan Mehmet Ali Nomer, 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağının ardından ilçede bulunan ve maddi durumu iyi olmayan yaşlılara evde sıkılmamaları için örgü ipi ve örgü şişi hediye etti. Yaşlılar da evde örgü örerek zaman geçiriyor.

Korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağını uygulamasıyla birlikte 'teyze evde kal' kampanyası başlattıklarını bu kampanyayla birlikte amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten işletme yetkilisi Nomer bütçesinin yettiği kadarıyla yaşlılara yardım edeceğini belirtti.

Evde örgü ören yaşlılar da işletme yetkilisi Nomer'e teşekkür ederek, bir an önce salgın hastalığın sona ermesi için dua etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA