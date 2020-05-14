Evde kalan yaşlılar akıllı telefon satışlarını arttırdı
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Evde kalan yaşlılar akıllı telefon satışlarını arttırdı

Evde kalan yaşlılar akıllı telefon satışlarını arttırdı Evden çıkmayan yaşlılar yakınları ile artık akıllı telefonlar üzerinden görüntülü görüşüyor Yaşlı vatandaşların korona sürecinde akıllı telefonlara ilgileri arttı Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üstü...

Evde kalan yaşlılar akıllı telefon satışlarını arttırdı
14.05.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:13

Evde kalan yaşlılar akıllı telefon satışlarını arttırdı

Evden çıkmayan yaşlılar yakınları ile artık akıllı telefonlar üzerinden görüntülü görüşüyor

Yaşlı vatandaşların korona sürecinde akıllı telefonlara ilgileri arttı

DENİZLİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlar yakınları ile görüşebilmek için akıllı telefonlara yöneldi. Yaşlı vatandaşların yakınları ile çoğunlukta görüntülü görüşebilmek için akıllı telefon aldıklarını belirten cep telefonu satıcıları satışlardan memnun olduklarını ifade ettiler.

Ülke genelinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından evde kalan vatandaşlar akıllı telefonlara yöneldi. Özellikle eski nesil yani tuşlu telefon kullanan yaşlılar, artık yeni nesil olan akıllı telefonlara yöneldi. Salgının ardından evde kalan yaşlılar uzaktaki yakınları, çocukları ve torunlarıyla görüşemedikleri için görüntülü konuşmaya başladı. Telefon piyasasında yaşanan hareketliliği anlatan Hüseyin Süleç, "Korona virüs sebebiyle evden dışarı çıkamayan vatandaşlarımızın akıllı telefonlara talepleri arttı. Vatandaşlarımız görüntülü konuşma yapabilecekleri cihazları tercih ediyorlar" dedi.

"Teknolojiyi doğru kullandıktan sonra mükemmel"

Akıllı telefonları iyi bir şekilde kullandığında yararlı olduğunu söyleyen Saadet Kocaer isimli yaşlı bir vatandaş ise "Kalp kapak ameliyatı olduğum için telefonu çok fazla kulağıma yaklaştırmamaya çalışıyorum kulaklık yada görüntülü konuşma en çok tercihim ve genelde en çok yakın çevremle görüntülü konuşuyorum. Güzel kullanıldıktan sonra harika, teknolojinin nimetlerinden çok güzel faydalanıyorum son 2 senedir özellikle. Eşimin rahatsızlığında, kalp kapak ameliyatında, oğlum askere gittiğinde ben bunların avantajını çok güzel kullandım. Teknoloji hayatı ne kadar bozdu şeklinde söyleseler de bence yanlış, doğru kullandıktan sonra mükemmel" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yaşlı vatandaşların genelde fiyatları uygun ve görüntülü konuşma özelliği olan telefonları tercih ettikleri belirtildi.

Evde kalan yaşlılar akıllı telefon satışlarını arttırdı

Kaynak: İHA

Manşet

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