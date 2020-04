Evde kalan vatandaşlara psikolojik destek Kocaeli'de korona virüs nedeni ile sokağa çıkmayan vatandaşlara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uzman Psikologları tarafından görüntülü psikolojik destek hizmeti veriliyor.

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile sokağa çıkmayan vatandaşlara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uzman Psikologları tarafından görüntülü psikolojik destek hizmeti veriliyor.

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile evde kalan her yaştan vatandaşa psikolojik destek veren Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetini daha da ileri götürerek görüntülü psikolojik destek vermeye başladı. "Geniş Ailem" projesi kapsamında her uzman psikolog, ayrı odalardan vatandaşlar ile görüntülü iletişime geçerek birebir görüşebiliyor. Proje kapsamında her psikolog, vatandaşlar ile kendilerine ayrılan özel odalarda görüşme gerçekleştiriyor. Uzman psikologlar, bireylerin ve ailelerin yaşanan süreci daha iyi yönetebilmeleri için online danışma hizmeti sağlıyor. Vatandaşın talebi doğrultusunda sesli veya görüntülü verilen online danışmanlık hizmeti, hafta içi mesai saatlerinde veriliyor. Verilen psikolojik destek ile çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıların üzerlerinde oluşabilecek kaygı ve stresin en aza indirgenmesi hedefleniyor.

Proje hakkında bilgilendirme yapan Uzman Psikolog Şener Yazıcı, "Halkımıza evden çıkmadan çocuk, ergen, yetişkin, yaşlı ve aile danışmanlığı konularında online görüntülü danışmanlık hizmeti veriyoruz. Desteğe ihtiyaç duyan her vatandaşımız bizi çekinmeden arayabilir. Hem kendi sağlığınız için hem toplum sağlığı için evde kal Kocaeli" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA