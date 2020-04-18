Evde kalan vatandaşlara 4 dilde konser
Diyarbakır Belediyesi tarafından vatandaşlara 4 dilde verilen konser Konserin verildiği otobüsün sokakları gezmesi Vatandaşların konsere evlerinin penceresinden, balkonundan eşlik etmesi Evde kalan vatandaşlara 4 dilde konserDİYARBAKIR - Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Diyarbakır'da...
18.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:23
Diyarbakır Belediyesi tarafından vatandaşlara 4 dilde verilen konser
Konserin verildiği otobüsün sokakları gezmesi
Vatandaşların konsere evlerinin penceresinden, balkonundan eşlik etmesi Evde kalan vatandaşlara 4 dilde konser
DİYARBAKIR - Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Diyarbakır'da belediye tarafından vatandaşlara 4 dilde konser verildi.
Kaynak: AA