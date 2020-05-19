Evde kalan vatandaşlar kuruyemişe talebi artırdı ADANA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 'Evde Kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, vakit geçirmek için özellikle cuma günleri kuruyemişçilere giderek fındık, fıstık, ceviz, şam fıstığı, çekirdek gibi gıda maddeleri aldı.

ADANA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 'Evde Kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, vakit geçirmek için özellikle cuma günleri kuruyemişçilere giderek fındık, fıstık, ceviz, şam fıstığı, çekirdek gibi gıda maddeleri aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının engellemek amacıyla evlerinde vakit geçiren vatandaşlar zaman geçirmek için kuruyemişe yöneldi. Özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kuruyemişe olan ilgiyi artırdı. Hafta sonları satışlarının yüzde 80 arttığını söyleyen kuruyemişçi Mustafa Koçak, "Salgın öncesi satışlarımız bu kadar yoğun değildi. Salgını engellemek için evde kalan vatandaşlar, satışlarımızı yüzde 80 arttı. Müşterilerimiz ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve karışık çerez alıyor" dedi.

Fiyatların da geçen yıla oranla aynı olduğunu belirten Koçak, "Fiyatlarımızda artış yok, ay çekirdeği kilosu 22 lira, fıstık içi 40 lira, karışık çerezlerimiz içeriğine göre 35 ila 75 lira arasında değişiyor. Kuruyemişin yanı sıra Türk kahvesi satışlarımıza da ciddi bir talep var. Onun da kilosunu 35 liradan veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA